FBI impulsa alianza e intensifica ofensiva contra las redes de estafas digitales a nivel mundial

El director del FBI, Kash Patel, anunció el reforzamiento de la estrategia de cooperación internacional de Estados Unidos para desmantelar las redes de estafas digitales que operan desde el Sudeste Asiático, al sostener reuniones con los primeros ministros de Tailandia y Camboya y participar en una cumbre regional sobre crimen organizado y ciberfraude celebrada en Bangkok.

Patel afirmó en la red social X que el FBI “está logrando resultados sin precedentes” en el desmantelamiento de estos complejos criminales alrededor del mundo, considerados por organismos internacionales como uno de los principales motores del crimen organizado transnacional.

Durante su encuentro con el primer ministro interino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer una “cooperación internacional sólida” para “prevenir y reprimir” el crimen transnacional, de acuerdo con un comunicado del Gobierno tailandés. El documento añade que el objetivo es “no solo arrestar a los perpetradores, sino también cooperar entre Tailandia y la comunidad internacional para erradicar las redes”.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Nom Pen señaló que Washington y el Gobierno camboyano reafirmaron “la necesidad de esfuerzos conjuntos y contundentes” para combatir el cibercrimen transnacional y exigir responsabilidades a “los cabecillas” de estas organizaciones.

President Trump and Vice President Vance stood up the task force against fraud, and the FBI is leading on that initiative thanks to their resourceing and support.



In the last five weeks, the FBI has gone on an international manhunt and captured three of the most wanted? pic.twitter.com/EvR1uqA6V3 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) July 22, 2026

Para entender la dimensión, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que solo en la región Asia-Pacífico estas actividades provocaron pérdidas de entre $88 mil 300 y $114 mil 100 millones de dólares durante 2025, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de varios países de la región.

La representante regional del organismo, Delphine Schantz, aseguró que el Sudeste Asiático se ha convertido en uno de los principales epicentros mundiales del crimen organizado, cuyas consecuencias “se extienden por el resto del mundo”.

Víctimas de todos los continentes

Las mafias que controlan estos centros, muchas de ellas dirigidas por redes criminales de origen chino, comenzaron enfocándose en ciudadanos chinos, pero con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia Norteamérica, Europa y América Latina. Investigaciones internacionales han documentado que las organizaciones utilizan plataformas de mensajería, redes sociales y aplicaciones de citas para atraer a las víctimas y convencerlas de realizar inversiones fraudulentas o transferencias bancarias.

La expansión de estas redes ha obligado a gobiernos de la región a realizar operaciones de gran escala. En los últimos años, Tailandia, Camboya, Myanmar y Laos han ejecutado redadas para cerrar complejos utilizados por las mafias; sin embargo, la ONU ha advertido que los grupos criminales suelen trasladar rápidamente sus operaciones a otros países con menor capacidad de vigilancia, lo que dificulta su erradicación.

La amenaza también ha adquirido dimensiones históricas en Estados Unidos. De acuerdo con el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI, los estadounidenses reportaron más de un millón de denuncias por delitos cibernéticos en 2025, con pérdidas cercanas a 21 mil millones de dólares, un aumento de 26% respecto al año anterior.

Los fraudes cometidos por medios digitales representaron más de $17 mil 700 millones de dólares en pérdidas, mientras que las estafas relacionadas con criptomonedas muchas de ellas vinculadas a los esquemas de falsas inversiones operados desde el Sudeste Asiático ocasionaron pérdidas superiores a $11 mil millones de dólares.

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