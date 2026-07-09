FBI ofrece $150,000 por fugitivo acusado de fraude millonario: Florida y Texas, en la mira

El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 dólares por información que ayude a capturar a Khalid Ahmed Satary, un fugitivo incluido en la lista de los Most Wanted Fraudsters y acusado de participar en una presunta conspiración de fraude sanitario por $547 millones de dólares contra Medicare.

Satary es buscado por su presunta participación en un esquema de fraude de atención médica ocurrido entre 2016 y 2019, según la ficha oficial publicada por el FBI. Las autoridades indican que el hombre habría operado laboratorios de diagnóstico que facturaron a Medicare pruebas genéticas costosas y médicamente innecesarias.

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El fugitivo podría tener vínculos con Florida

El caso tomó relevancia en el sur de Florida luego de que medios locales informaran que Satary podría tener conexiones con la zona. NBC Miami señaló que el FBI lo describe como uno de sus “most wanted fraudsters” y que la recompensa ofrecida puede llegar a $150,000 por información que conduzca a su arresto y condena.

La oficina del FBI en Miami también mantiene a Satary dentro de su listado de personas buscadas, bajo la categoría de Most Wanted Fraudsters.

Los investigadores también rastrean vínculos en Texas y otros estados del sur del país.

De qué se lo acusa

De acuerdo con el FBI, Satary está acusado en relación con una presunta conspiración para facturar a Medicare cientos de millones de dólares mediante pruebas genéticas. La agencia sostiene que el esquema habría involucrado campañas de marketing engañosas, telemedicina, reclutadores de pacientes y pagos ilegales para generar muestras que luego eran facturadas al programa federal.

Las autoridades afirman que el caso forma parte de una ofensiva federal más amplia contra el fraude al sistema de salud. En junio, el FBI anunció la incorporación de dos fugitivos internacionales a su lista de “Most Wanted Fraudsters” durante una operación nacional contra el fraude sanitario que incluyó cargos contra cientos de personas.

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Cómo dar información al FBI

El FBI pide que cualquier persona que tenga información sobre Khalid Ahmed Satary se comunique con la agencia o con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano si se encuentra fuera del país.

La recompensa de hasta $150,000 está dirigida a información que lleve a su arresto y condena. Como en todos los casos de personas buscadas por cargos federales, las autoridades recuerdan que Satary debe ser considerado acusado mientras no exista una condena firme.

Más información: FBI.

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