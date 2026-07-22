Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos con ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 05:57 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:01 h. En total tendremos 14 horas de sol durante este miércoles.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31ºC).

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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