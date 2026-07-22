Madre muere tras salvar a su hijo de 4 años de ahogarse en un río de Florida

Una mujer de 43 años murió el sábado en el centro de Florida después de sacrificar su vida para salvar a su hijo de cuatro años, quien cayó al río St. Johns mientras jugaba cerca de la orilla. Las autoridades y su familia la describieron como una madre que hizo todo lo posible por mantener a salvo a sus hijos hasta el último momento.

La víctima fue identificada como Nicole Grayson, madre de seis hijos. El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 pm en Ed Stone Park, al oeste de DeLand, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Volusia.

De acuerdo con los investigadores, el niño jugaba cerca de una cerca de madera junto al río cuando dejó caer un objeto al agua. Al intentar recuperarlo, cayó al río.

Grayson reaccionó de inmediato y se lanzó al agua para rescatarlo.

Testigos ayudaron a poner al niño a salvo

Mientras la mujer luchaba por mantener a su hijo sobre la superficie, una persona que se encontraba en el parque hizo señales a un navegante que pasaba por el lugar.

El hombre lanzó dos salvavidas hacia la madre y el niño. Según las autoridades, Grayson continuó sosteniendo a su hijo sobre el agua hasta que el pequeño pudo ser alcanzado.

Sin embargo, la mujer terminó sumergiéndose.

En una llamada al servicio de emergencias 911, un testigo informó que el niño ya había sido rescatado, pero que su madre seguía en el agua.

El navegante logró acercarse lo suficiente para subir al menor a la embarcación. El niño resultó ileso, indicaron las autoridades.

Posteriormente, otro testigo, identificado como Jon Reaka, saltó desde una baranda hacia la embarcación para ayudar a sacar a Grayson del río.

La mujer estaba inconsciente cuando fue rescatada.

Nicole Grayson murió horas después en el hospital

Reaka comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar y respiración boca a boca hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Los paramédicos continuaron con las labores de reanimación y trasladaron a Grayson a un hospital, donde permaneció varias horas en cuidados intensivos.

La mujer fue declarada muerta alrededor de las 10:00 pm del sábado.

Su hijo mayor, Dafino Devega, explicó que cree que el niño cayó al agua al intentar recuperar el objeto que había dejado caer.

“Mi mamá entró al agua para salvarlo”, dijo al canal FOX 35.

Otro de los testigos aseguró que Grayson empleó todas sus fuerzas para mantener al niño fuera del agua.

“Ella gastó toda su energía intentando mantener a su hijo por encima del borde”, relató Reaka, quien también expresó sentirse profundamente afectado por lo ocurrido.

La familia recuerda a Nicole Grayson como una heroína

Los familiares señalaron que el acto de Grayson reflejaba la forma en que siempre protegió a sus hijos.

“Ese era el tipo de mamá que ella era; era una heroína”, afirmó Devega.

“Mi mamá era una mujer fuerte. Habría hecho cualquier cosa para mantener seguros a sus hijos”, agregó.

La Oficina del Sheriff del condado de Volusia también destacó la actuación de las personas que participaron en el rescate y expresó sus condolencias a la familia.

El sheriff Mike Chitwood afirmó que Grayson será recordada como una heroína, no solo por su última acción, sino por ser “una madre que haría cualquier cosa por sus hijos”.

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