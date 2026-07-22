Neymar responde a las críticas por jugar póker mientras Santos disputaba la Copa Sudamericana

El delantero brasileño Neymar respondió a las críticas que recibió después de participar en un torneo de póker mientras el Santos disputaba un partido clave de la Copa Sudamericana en Venezuela.

El futbolista de 34 años publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hizo referencia a la situación y aseguró que la vida debe tomarse con menos seriedad, acompañado de una imagen en la que aparece sonriendo durante una partida de cartas.

“La vida es una broma. ‘No te tomes la vida tan en serio’“, afirmó el atacante brasileño en una publicación en sus redes sociales que acompañó con una fotografía suya riéndose mientras juega al póker.

RECADO? ??Após a repercussão por ter participado de um torneio de poker enquanto era poupado pelo Santos na partida contra a Universidad Central, nesta terça (21), pela CONMEBOL Sul-Americana, Neymar publicou uma mensagem enigmática no Instagram: "A vida é uma piada". ?



?:? pic.twitter.com/UGvOgouWWg — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) July 22, 2026

Neymar queda en el centro de la polémica por participar en un torneo de póker

La controversia surgió después de que Neymar apareciera en un evento de póker en São Paulo mientras sus compañeros del Santos enfrentaban al Universidad Central de Venezuela (UCV) en la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

??| Just six days after Brazil's World Cup exit, Neymar was spotted competing in a poker tournament in Las Vegas. ??? pic.twitter.com/cXoOHPdcb3 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

El conjunto brasileño consiguió una victoria contundente por 4-1 en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, con goles de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony.

Sin embargo, las imágenes del exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) generaron críticas entre aficionados y comentaristas deportivos, quienes cuestionaron su compromiso con el equipo en un momento importante de la temporada.

Santos explica la ausencia de Neymar en el viaje a Venezuela

Neymar no fue incluido en la convocatoria para el duelo de ida ante UCV debido a que se encontraba realizando un plan físico específico para recuperar su mejor condición.

El brasileño se reincorporó al trabajo del Santos el pasado viernes, después de disfrutar de unos días de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026, torneo en el que Brasil quedó eliminado en los octavos de final ante Noruega por marcador de 1-2.

El cuerpo técnico decidió que el atacante continuara con una preparación individual, por lo que no viajó con el resto de la plantilla para el compromiso internacional.

Neymar también participó en un torneo de póker tras el Mundial 2026

La polémica llegó pocos días después de que Neymar quedara fuera del Mundial 2026 y anunciara su despedida de la selección brasileña.

Según reportes de la prensa local, el futbolista también participó en otro torneo de póker en Las Vegas, donde fue eliminado en las primeras rondas de la competencia.

La relación de Neymar con este deporte alternativo ha sido conocida durante los últimos años, aunque en esta ocasión su participación coincidió con un partido oficial de su club y provocó reacciones negativas entre parte de la afición.

Neymar mantiene contrato con Santos hasta diciembre

El futuro de Neymar con Santos continúa definido por el contrato vigente que mantiene con el club brasileño hasta el final de la presente temporada, es decir, hasta diciembre.

Mientras busca recuperar su mejor nivel físico después de una etapa marcada por lesiones y altibajos, el delantero continúa siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol brasileño.

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