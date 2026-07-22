Reduce tu consumo de agua en el verano con estos consejos

¿Sabías que pequeños cambios en tus hábitos de uso del agua pueden traducirse en grandes ahorros? ¿Sabes cuánta agua consumes y en qué aspectos puedes reducirla?

Para ayudarte a conservar el agua, pon en práctica los siguientes consejos que hemos recopilado y adopta un estilo de vida más enfocado en la conservación en tu hogar. Los consejos vienen en un momento en el que Los Ángeles espera una ola de calor que podría llevar a la gente a consumir o utilizar agua en exceso.

Existen diversos métodos que pueden ayudarte a no gastar agua cuando no tienes que hacerlo. Desde técnicas innovadoras de reciclaje de agua hasta enfoques sencillos basados en el sentido común, capaces de reducir sustancialmente el consumo de agua.

De acuerdo con el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el primer paso es determinar dónde se utiliza el agua. Haz una lista, clasifica el consumo por volumen y evalúa las distintas formas en que se utiliza el agua.

Algunos ejemplos de esto pueden ser:

Ajusta los sistemas de riego: riega tu jardín antes de las 9:00 a.m. o después de la puesta del sol para minimizar la evaporación. Reduce los tiempos de riego en dos minutos por estación.

Ahorra agua en la regadera: recoge el agua fría en un balde mientras esperas a que se caliente y úsala para regar tus plantas en casa o en tu jardín.

Reduce el tiempo de la regadera: limita tu tiempo de baño de 5 a 10 minutos.

Repara las fugas: arregla de inmediato las fugas en el hogar, como las tazas de baño o las llaves que gotean.

Optimiza el uso de los electrodomésticos: pon en marcha el lavaplatos solo cuando esté lleno y la lavadora solo cuando esté llena.

Cubre las piscinas: si tienes una piscina en el patio trasero, usa una cubierta antievaporación para evitar una pérdida significativa de agua debido al aire seco y caliente.

Limitar el tiempo de la regadera para bañarse puede ahorrar muchos galones de agua diarios. Crédito: Jenny Kane | AP

Para ponerlo en perspectiva, cada vez que pones en práctica los consejos anteriormente mencionados, ahorras galones de agua. Por ejemplo, cerrar la llave mientras te cepillas los dientes puede ahorrarte hasta 3 galones de agua diarios.

Por otro lado, lavar una carga completa de ropa en lugar de hacer dos cargas separadas puede ahorrarte hasta 21 galones de agua. Y al reducir el tiempo que riegas tu jardín por dos minutos, puedes ahorrar alrededor de 80 galones, de acuerdo con el Departamento de Agua y Energía.

Siguiendo todos estos pasos, también podrás ahorrar una cantidad significativa de dinero.

Según la Agencia de Protección Ambiental, de los aproximadamente 29,000 millones de galones de agua que consumen diariamente los hogares en los Estados Unidos, casi 9 mil millones de galones (30%) se destinan al uso de agua al aire libre, como el riego de los jardines. Y en los calurosos meses de verano o en climas secos, el consumo de agua en el exterior de un hogar puede alcanzar el 70 por ciento.

Y para quienes van más allá y reemplazan sus aparatos, se ofrecen diferentes opciones de reembolso por artículos que tal vez hayas comprado para reducir el consumo de agua, como lavadoras de alta eficiencia, inodoros, sistemas de riego y otros.

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