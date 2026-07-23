Condenan a cadena perpetua al hombre que asesinó a una legisladora de Minnesota y a su esposo

Vance Boelter, el hombre que se declaró culpable de asesinar a la legisladora demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark Hortman, fue condenado este jueves a dos cadenas perpetuas consecutivas, según avanzaron varios medios.

Boelter, de 59 años, ha sido sentenciado por la muerte de Melissa Hortman y su esposo Mark, en junio del año pasado, y por disparar contra el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette.

El mes pasado, el hombre se declaró culpable de los cargos que pesaban contra él en un acuerdo con la Fiscalía, tras el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no solicitaría la pena de muerte para él.

La sentencia descarta cualquier posibilidad de libertad condicional

El juez, que, según recoge CBS News, afirmó durante la audiencia que era la condena más larga que había impuesto en su carrera, dictó dos cadenas perpetuas consecutivas de 40 años contra Boelter.

La sentencia no contempla la posibilidad de libertad condicional.

Boelter declaró anteriormente ante el tribunal que pasó meses identificando a las que iban a ser sus víctimas y que tenía intención de matarlas.

En los registros, los investigadores encontraron una lista con una decena de nombres de legisladores demócratas y defensores del derecho al aborto que supuestamente eran objetivos a los que quería atacar.

El 14 de junio de 2025, Boelter se hizo pasar por un agente de policía e hirió al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa en su residencia, para luego asesinar a la también demócrata Melissa Hortman, presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minnesota, y a su esposo, en el hogar de ambos.

Tras disparar a los dos legisladores y sus parejas, intercambió disparos con la Policía y huyó en un vehículo que compró en efectivo y que posteriormente abandonó a unos cuatro kilómetros de su casa, en la localidad de Green Isle, Minnesota.

Boelter fue arrestado dos días después, tras una intensa operación de búsqueda y captura.

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