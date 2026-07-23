Dónde buscar un préstamo para auto





Las mejores opciones no siempre vienen de un banco

By Jon Linkov

Cuando compras un vehículo nuevo o usado, saber moverte en el mercado de financiamiento de autos puede marcar la diferencia entre conseguir una buena oferta o pagar miles de dólares de más. En Consumer Reports, nuestros expertos en autos y finanzas monitorean las tasas cambiantes, los cargos ocultos y las prácticas de los prestamistas en toda la industria.

Para ayudarte a encontrar el mejor préstamo para auto según tu presupuesto, analizamos los pros y contras de los principales tipos de prestamistas.

Las financieras “cautivas” de los fabricantes de autos —como Ford Motor Credit y Toyota Financial Services— son las que dominan el mercado. De hecho, algunas de las mejores ofertas provienen de préstamos subsidiados por los propios fabricantes.

Grandes instituciones como Bank of America, Capital One, Chase y Wells Fargo ofrecen una conveniencia sin igual y sólidas herramientas de preaprobación en línea. Si ya tienes una cuenta de cheques o de ahorros con un banco nacional, podrías calificar para descuentos por relación bancaria.

Para muchos compradores, el mejor lugar para obtener un préstamo de auto es una cooperativa de crédito (credit union) o un prestamista exclusivamente en línea. Como las cooperativas de crédito son organizaciones sin fines de lucro, a menudo ofrecen mejores tasas de interés que los bancos tradicionales. Por su parte, los prestamistas en línea ofrecen cotizaciones rápidas y competitivas que facilitan la comparación de opciones.

Sin importar el camino que elijas, nuestros datos demuestran que llegar al concesionario con un préstamo de auto preaprobado es tu mejor defensa contra los costosos cargos adicionales o sobreprecios del vendedor. A continuación, te mostramos exactamente cómo se compara cada tipo de prestamista.

Primero, obtén una preaprobación

Buscar opciones de préstamos para auto y asegurar tu financiamiento antes de cerrar el trato por un auto tiene muchas ventajas.

Comparar opciones te permite revisar distintas tasas de interés. Estas tasas pueden variar mucho, sin importar qué tan bueno sea tu crédito. Mientras más busques, más oportunidades tendrás de encontrar una buena oferta.

En segundo lugar, obtener una preaprobación te da tranquilidad. Aunque la oferta final no sea la mejor de todas, al menos sabrás que tienes suficiente dinero para cubrir la compra, la tasa de interés y el plazo del préstamo.

Para obtener una preaprobación, necesitas tener una idea bastante clara de cuánto costará el auto nuevo, incluyendo todos los impuestos y cargos. Resta tu pago inicial para calcular el monto del préstamo que necesitarás.

Una vez que el prestamista apruebe el monto del préstamo, por ejemplo, $25,000, te dará un cheque en blanco válido por cualquier cantidad hasta ese límite. Puedes devolver el cheque si encuentras una mejor oferta en otro lugar, como en el concesionario. Sin embargo, podría haber cargos por devolverlo, así que lee la letra pequeña antes de aceptar cualquier trato.

Ten en cuenta que cada vez que solicitas un nuevo crédito, tu puntaje de crédito puede bajar un poco durante un tiempo limitado. Sin embargo, las agencias de crédito consideran que un grupo de solicitudes de préstamos para auto hechas en un período corto cuenta como una sola consulta, en lugar de varias. Por eso, el impacto negativo debería ser mínimo y temporal. Los intermediarios de préstamos como E-Loan y Clearlane facilitan este proceso, ya que consultan tu puntaje de crédito una sola vez y lo comparten con las distintas instituciones financieras con las que trabajan. Aun así, intenta hacer todas tus solicitudes de préstamo en un período corto, de unos 30 días.

Financiamiento del fabricante

Los concesionarios suelen trabajar con la financiera del fabricante, conocida como compañía de financiamiento cautivo, además de bancos y otras fuentes de crédito.

Los compradores que ya tienen ofertas en mano de alguna de las otras opciones que mencionamos pueden usarlas como herramienta para negociar la cotización de préstamo inicial del concesionario y lograr que la bajen a una cantidad mucho más atractiva. Por eso es tan importante investigar y comparar opciones de antemano.

Pros

• Es conveniente porque ya estás en el concesionario.

• El financiamiento del fabricante suele estar subsidiado, así que las financieras cautivas a menudo ofrecen algunas de las tasas más bajas para préstamos de auto.

• Los préstamos del concesionario a través de bancos están disponibles para personas con puntajes de crédito más bajos.

Contras

• Las tasas de interés de los préstamos del concesionario a través de un banco suelen incluir un recargo para que el concesionario gane dinero.

• En los préstamos del concesionario a través de un banco, los compradores con puntajes de crédito bajos pagarán una tasa de porcentaje anual (APR) alta.

• Las tasas de préstamos respaldados por el fabricante solo están disponibles para clientes con puntajes de crédito altos.

• Con el financiamiento del fabricante, si ofrecen tanto un reembolso como una tasa de interés baja, por lo general solo puedes elegir uno.

Bancos

Los bancos suelen tener políticas de préstamo muy específicas y conservadoras, y algunos pueden enfocarse solo en prestatarios con mejor perfil de crédito. Estas instituciones están bien posicionadas para ofrecer tasas de préstamo muy competitivas. Pero las ofertas varían muchísimo, y algunos bancos están más dispuestos que otros a prestar dinero a personas con crédito regular.

Como es probable que ya tengas relación con al menos un banco, tu sucursal local puede ser un buen punto de partida. La mayoría de los bancos tienen sitios web que facilitan revisar sus tasas de préstamo actuales, y puedes solicitar un préstamo en línea o en una sucursal local. Visitar la sucursal es una buena forma de evitar errores o malentendidos, y podría ayudarte a conseguir una mejor oferta.

Pros

• Plataformas digitales bancarias y sistemas de seguridad modernos para proteger los datos del comprador.

• Pueden ofrecer tasas de préstamo competitivas a solicitantes calificados.

• Los bancos locales conocen mejor a sus clientes y pueden ofrecer un trato más personalizado.

Contras

• Sus políticas de préstamo conservadoras pueden impedir que personas con puntajes de crédito bajos consigan un préstamo o incluso que puedan solicitarlo.

• Pueden cobrar cargos altos en los préstamos.

• Las tasas base para quienes no son clientes suelen ser más altas y menos flexibles que otras opciones.

Cooperativas de crédito

Estos prestamistas funcionan de forma parecida a los bancos, pero por lo general son organizaciones sin fines de lucro propiedad de sus depositantes y tienen costos operativos más bajos que los bancos. Muchas cooperativas de crédito solo prestan dinero a sus miembros. Sin embargo, algunas sí hacen préstamos a personas que no tienen cuentas de depósito con ellas. El sitio web credit.com mantiene enlaces a varias cooperativas de crédito que ofrecen préstamos al público en general.

Pros

• Tasas de interés más bajas en préstamos y tarjetas de crédito.

• Solicitudes de préstamo fáciles.

• Mejor servicio y más personalizado.

• A menudo tienen mejor presencia que los bancos tradicionales en comunidades desatendidas.

Contras

• Muchas están vinculadas a empleadores o a un grupo específico, lo que limita quién puede hacerse miembro.

• Las cooperativas de crédito también cobran cargos, aunque suelen ser más bajos que los de los bancos.

• La cooperativa de crédito promedio tiene solo tres sucursales.

• Suelen estar por detrás de los bancos en servicios digitales.

Prestamistas en línea

Esta es una forma muy conveniente de pedir dinero prestado, y es fácil encontrar tasas competitivas. Sitios como Clearlane, operado por Ally Bank, E-Loan y LendingTree envían las solicitudes a varios prestamistas y, por lo general, te presentan varias ofertas para comparar. Prestamistas individuales como Capital One, Wells Fargo y Chase también tienen operaciones de préstamos en línea.

Como precaución, revisa la calificación de Better Business Bureau de cada prestamista que contactes antes de llenar una solicitud en línea.

Pros

• Puedes solicitar ofertas de muchos prestamistas a la vez sin causar un impacto demasiado grande en tu puntaje de crédito.

• Las tasas de interés pueden ser más competitivas que las que ofrecen los bancos tradicionales.

Contras

• Puede ser difícil comunicarte con una persona para recibir ayuda al cliente.

• Puede ser difícil controlar cómo la compañía comparte la información personal de sus clientes.

• Los clientes pueden recibir muchos emails y llamadas telefónicas de distintos prestamistas.

• Puede haber cargos altos y/o penalizaciones por pagar el préstamo antes de tiempo.

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