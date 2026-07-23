El tiempo de hoy en Houston para este jueves 23 de julio

El clima en Houston, Texas, para este jueves 23 de julio vendrá con cielos cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 98 y 55 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:35 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:20 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.