Padre en Tennessee es acusado de matar a su hijo de 3 años y ocultar el cuerpo en una maleta

Un hombre de 22 años fue acusado del asesinato de su hijo de tres años, luego de que presuntamente confesara el crimen y guiara a las autoridades hasta el lugar donde ocultó el cuerpo del menor dentro de una maleta, cerca del río Wolf, en Memphis, Tennessee.

El acusado fue identificado como Saul Martinez, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado, asesinato en la comisión de abuso infantil agravado, abuso infantil agravado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas.

La desaparición del niño llevó a la confesión

De acuerdo con documentos judiciales citados por el New York Post, Martinez salió de su vivienda la noche del sábado junto a su hijo, Joseph Martinez, de tres años, y regresó solo la mañana del lunes.

La investigación señala que el padre del sospechoso comenzó a sospechar que algo ocurría cuando, cerca de la medianoche del sábado, su hijo entró a su habitación para pedirle dinero y tomó las llaves de su automóvil sin autorización.

Posteriormente, Saul Martinez regresó alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo para devolver las llaves y volvió a salir, esta vez en su propio vehículo.

Cuando regresó nuevamente a la vivienda cerca de las 7:00 de la mañana del lunes, su padre le preguntó dónde estaba el niño.

El sospechoso dijo a sus familiares que el menor había muerto

Según la declaración incluida en la investigación, Saul Martinez respondió inicialmente que Joseph estaba con unos amigos. Sin embargo, poco después confesó ante su padre y otros familiares que el menor había muerto y que había abandonado su cuerpo en las inmediaciones del río Wolf.

Tras recibir la información, las autoridades iniciaron la búsqueda con la colaboración del sospechoso.

La policía informó que Saul Martinez condujo a los investigadores hasta una zona boscosa, donde localizaron una maleta que contenía los restos del niño.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la causa de la muerte ni sobre las circunstancias en que ocurrió el presunto homicidio.

La investigación continúa mientras el acusado permanece detenido y enfrenta múltiples cargos relacionados con la muerte del menor y el presunto intento de ocultar el crimen.

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