Policía de Arkansas muere ahogado tras salvar a su prometida horas después de pedirle matrimonio

Un oficial del Departamento de Policía de Rogers, Arkansas, murió ahogado mientras rescataba a su prometida en el río Elk, en Missouri, apenas horas después de haberle pedido matrimonio.

La víctima fue identificada como Fred Marsh, de 24 años, quien desapareció el sábado después de ingresar al agua para auxiliar a una bañista en dificultades. Su cuerpo fue recuperado el domingo, de acuerdo con la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri.

La madre de la prometida de Marsh, Sheryl Padgett, confirmó que la persona que era arrastrada por la corriente era su hija, Hailey, con quien el oficial mantenía una relación desde hacía tres años.

“Habían estado juntos durante tres hermosos años y tenían una relación llena de amor. Aunque legalmente no era mi yerno, siempre será mi hijo”, declaró Padgett a la televisora KHBS.

El oficial logró poner a salvo a su prometida antes de desaparecer

Según el relato de Padgett, las dos parejas realizaban un paseo en canoa cerca de Noel, Missouri, cuando Hailey ingresó al río y comenzó a tener dificultades para regresar a la embarcación debido a la fuerza de la corriente.

Marsh y otro oficial del Departamento de Policía de Rogers, que también participaba en la excursión, se lanzaron al agua para auxiliarla.

Ambos lograron llevar a la joven hasta un lugar seguro. Sin embargo, Marsh comenzó a mostrar signos de agotamiento, quedó en dificultades dentro del agua y desapareció bajo la superficie, informó la Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri.

“Vio al amor de su vida en peligro y también quiso ayudar a su amigo. Hizo lo que haría cualquier buena persona”, expresó Padgett. “Entregó su vida ayudando a otra persona”.

Un oficial que recién comenzaba su carrera

Marsh se encontraba en su primer año como integrante del Departamento de Policía de Rogers. Se graduó de la Academia de Entrenamiento para las Fuerzas del Orden de Arkansas en abril y recientemente había comenzado a desempeñarse como agente.

Su futura suegra lo describió como un joven trabajador, guiado por su fe cristiana y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“No había nada que no hiciera por alguien. No había que pedírselo. Simplemente estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar”, afirmó.

Padgett recordó además que perdió a su único hijo en un accidente fatal cuatro años atrás y que, desde que Marsh comenzó su relación con Hailey, lo consideró parte de su familia.

“Desde el primer momento creamos un vínculo. Yo lo llamaba hijo y él me llamaba mamá”, relató.

Comunidad y compañeros rindieron homenaje al joven agente

El lunes, una caravana fúnebre acompañó el traslado del cuerpo de Marsh por el noroeste de Arkansas, donde numerosos ciudadanos y miembros de las fuerzas del orden se reunieron a lo largo del recorrido para rendirle homenaje.

Padgett señaló que el respaldo recibido por parte de la comunidad y de las autoridades reflejó el impacto que el joven oficial dejó en quienes lo conocieron.

“Nos dejaron claro que Fred no solo era parte de su familia, sino que también lo éramos nosotros”, expresó.

Mientras tanto, familiares y amigos organizaron una campaña en GoFundMe para ayudar a Hailey a cubrir gastos como el alquiler, las facturas y otras necesidades derivadas de la tragedia.

Las exequias serán organizadas por la familia de Marsh y se espera la asistencia de policías, excompañeros de estudios, amigos de la infancia y personas de distintas partes de Arkansas.

Antes de concluir la entrevista, Padgett pidió que el legado del joven oficial se traduzca en acciones cotidianas.

“Hagamos algo en honor a Fred. Seamos amables con los demás. Cuando Fred amaba, lo hacía con todo su corazón”.

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