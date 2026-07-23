Por qué la vida de 4 signos del zodiaco se vuelve más fácil al final de julio

El cierre de julio 2026 representa el inicio de una etapa más ligera para cuatro signos del zodiaco.

Después de semanas marcadas por retrasos, malentendidos y una intensa carga emocional, los últimos días del mes traen un cambio de energía que promete aliviar la presión para varios signos del zodiaco.

La astrología señala que importantes tránsitos planetarios abrirán un nuevo ciclo de crecimiento, estabilidad y oportunidades para quienes han enfrentado mayores desafíos durante los últimos meses.

El movimiento de los nodos lunares el 26 de julio y el fin de Mercurio retrógrado el 23 de julio marcan un antes y un después en el panorama astrológico.

Según diversos astrólogos consultados por Your Tango, estas configuraciones ayudarán a dejar atrás patrones repetitivos, bloqueos y situaciones que parecían no tener solución.

Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario son los signos que sentirán con mayor fuerza este cambio.

1. Piscis

Piscis ha vivido uno de los periodos más intensos desde que el Nodo Norte transitó por su signo a principios de 2025.

Durante este tiempo, muchas personas nacidas bajo este signo sintieron que repetían viejos patrones o enfrentaban situaciones que creían haber superado. C

on la entrada del Nodo Norte en Acuario, la presión comienza a disminuir y surge una oportunidad para conectar con el crecimiento espiritual.

La intuición se fortalecerá notablemente durante el verano, favoreciendo el autoconocimiento y el descubrimiento de talentos que permanecían ocultos.

Algunas personas podrían sentirse más conectadas con su mundo interior, desarrollar una mayor sensibilidad espiritual o encontrar respuestas que llevaban mucho tiempo buscando.

El caos comienza a disiparse y deja espacio para una etapa de mayor serenidad.

2. Géminis

Durante el último año y medio, Géminis ha tenido que enfrentarse a constantes distracciones y cambios inesperados que dificultaron el avance de sus planes.

La nueva energía de finales de julio permite recuperar la concentración y mirar nuevamente hacia el futuro con optimismo.

Los bloqueos empiezan a desaparecer y se abren oportunidades relacionadas con viajes, estudios, crecimiento profesional o nuevos proyectos.

Después de un periodo lleno de sacrificios, los Géminis sentirán que sus esfuerzos finalmente comienzan a dar resultados.

3. Virgo

Virgo también experimentará una transformación importante. Las relaciones personales, laborales y sentimentales atravesaron momentos complicados durante los últimos 18 meses, generando estrés y desgaste emocional.

Con el cambio de los nodos lunares, la energía se orienta hacia el crecimiento profesional y el reconocimiento.

Será un excelente momento para obtener un ascenso, asumir nuevas responsabilidades o consolidar proyectos que parecían estancados.

Además, la comunicación con compañeros de trabajo, socios y seres queridos mejora considerablemente tras el fin de Mercurio retrógrado, reduciendo conflictos y facilitando acuerdos.

4. Sagitario

Sagitario es otro de los grandes beneficiados por estos movimientos astrológicos.

Después de experimentar cambios inesperados y finales difíciles, comienza un periodo donde predomina una mentalidad mucho más positiva.

La nueva energía impulsa el crecimiento personal y favorece decisiones relacionadas con mudanzas, estudios, nuevos empleos o proyectos que reflejen mejor los verdaderos deseos del signo.

La sensación de libertad, característica de Sagitario, vuelve a fortalecerse y abre el camino hacia metas que parecían lejanas.

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