Asesino serial de 65 años podría estar involucrado en un crimen sin resolver de 1992 en California

Las autoridades de California están vinculando a un presunto asesino en serie con un caso sin resolver de hace décadas.

Ricky Dawson, de 65 años, fue acusado en relación con un caso sin resolver de asesinato y violación ocurrido en 1992, según anunció la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins.

En enero de 2025, el Departamento de Policía de San Francisco identificó a la víctima como Nancy Hernandez, de 45 años.

El incidente tuvo lugar el 2 de mayo de 1992. Agentes del Departamento de Policía de San Francisco llegaron al callejón Hang Ah y encontraron a Hernandez tendida en el suelo dentro de un pasillo de servicio aproximadamente a las 6:14 p.m.

Hernandez era una mujer sin hogar que utilizaba el callejón como refugio, según el Departamento de Policía de San Francisco.

Una investigación realizada por la Oficina del Médico Forense de San Francisco determinó que fue golpeada y estrangulada, además de agredida sexualmente.

Cold Case Homicide Solved



An arrest warrant has been issued regarding a cold case homicide from 1992.



On the morning of May 2, 1992, a deceased woman was found in a utility corridor on the unit block of Hang Ah Alley in San Francisco. The woman was later identified as? pic.twitter.com/KHhPP7BZ2B — San Francisco Police (@SFPD) January 15, 2025

No fue hasta el 11 de octubre de 2023 que la Unidad de Casos Sin Resolver de Homicidios del departamento reabrió el caso y lo comparó con los perfiles de ADN del Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS).

Según la policía, el 2 de enero de 2025 se emitió una orden de arresto contra Dawson en relación con la muerte de Hernández.

“Sin importar la antigüedad del caso, esto demuestra que no descansaremos hasta resolverlo”, declaró el jefe Bill Scott del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD). “Quiero agradecer a nuestros investigadores de homicidios y casos sin resolver que han trabajado diligentemente en este caso para hacer justicia a la Sra. Hernández y su familia”.

Los investigadores descubrieron que Dawson estaba vinculado a otros tres homicidios por agresión sexual en Panama Beach, Florida; Seattle, Washington; y Denver, Colorado.

El 20 de julio compareció ante el juez y se declaró no culpable de todos los cargos, según informó la fiscalía.

De acuerdo con CBS News, Dawson también está vinculado al asesinato por agresión sexual y estrangulamiento de Terri Turachak, una mujer de Colorado, ocurrido en 1996.

Los investigadores también han relacionado el ADN de Dawson con el asesinato sin resolver de Debbie Cashio, residente de Seattle, ocurrido en el año 2000. Cashio fue encontrada con múltiples lesiones por traumatismo contundente y murió estrangulada, según el mismo medio.

Para ser clasificado como asesino en serie, el FBI establece que un individuo debe ser responsable del homicidio de dos o más víctimas en hechos separados.

Antes de que Dawson fuera acusado en relación con la muerte de Hernandez, fue extraditado de Colorado, donde cumplía cadena perpetua por un asesinato por agresión sexual ocurrido en Denver en 1996, según informó la fiscalía.

La próxima comparecencia de Dawson ante el tribunal está programada para el 30 de julio, fecha en la que se celebrará una audiencia preliminar.

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