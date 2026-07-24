Jugó en el Ascenso MX y hoy es el nuevo jefe de la Primera División

Francisco Iturbide fue designado este viernes 24 de julio como el nuevo presidente de la Liga MX. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, quien presentó un nuevo modelo de administración corporativa que buscará potenciar el funcionamiento del ente administrativo de la Primera División en México.

El nuevo esquema administrativo constará de cuatro comités: Deportivo, Comercial, Ética y Buen Gobierno, Inversión y Certificación. En estos órganos estarán involucrados directamente seis equipos de la liga, el propio Iturbide y un vicepresidente del área. Arriola informó que los clubes integrantes se designarán en breve, bajo la obligación de poner en marcha los comités lo antes posible e informar las fechas de convocatoria al resto de los afiliados.

De acuerdo con Arriola, el objetivo de estos cuatro nuevos vehículos es mediar los intereses económicos involucrados y desarrollar la liga. Asimismo, destacó que los 15 años de experiencia de Iturbide dentro del organismo —al cual ingresó en 2015 en el organigrama de administración— serán el factor clave para encontrar el éxito en este nuevo modelo.

Con este nombramiento, Iturbide consuma un ascenso meteórico de aproximadamente 16 años en el balompié nacional. Su trayectoria comenzó como jugador en las inferiores de las Águilas del América, continuó en el Tecamachalco de la Liga Premier y en Alebrijes de Oaxaca en la extinta Liga de Ascenso MX, para luego transicionar a diferentes cargos funcionales dentro de la Liga MX.

SIN REFUERZOS

América no ha podido cerrar refuerzos. Pero no todo son malas noticias. El nuevo presidente de la Liga MX es americanista. pic.twitter.com/7je4KOkgLB — david medrano felix (@medranoazteca) July 24, 2026

El nuevo directivo enfrentará una labor titánica debido a la histórica lucha de intereses entre los clubes más poderosos económicamente. Su principal reto será combinar las perspectivas de instituciones como América, Pachuca, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Santos Laguna y Tigres de la UANL bajo una misma visión, impidiendo que cada uno busque ventajas individuales en este nuevo modelo administrativo.

A estos retos se suma el escepticismo de un sector del entorno futbolístico, donde se le vincula fuertemente con los intereses de Televisa debido a su pasado como jugador en las fuerzas básicas del Club América. Por ello, Iturbide deberá priorizar la autonomía en su gestión para mitigar estos señalamientos y consolidar una legitimidad total al frente de la Liga MX.

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