Qualcomm anuncia subida de precios: no son buenas noticias si planeas comprar un teléfono o tablet

Si estabas pensando en comprar un celular o una tablet en los próximos meses, este es el momento de tomar una decisión rápida. Qualcomm envió una carta a sus clientes anunciando un aumento de precios de dos dígitos porcentuales, según reveló Bloomberg News, y esto va a cambiar el panorama de precios de la tecnología móvil que consumimos a diario.

Qué dijo Qualcomm a sus clientes

La noticia llegó directo de una carta enviada el viernes 24 de julio, donde el gigante de los chips para smartphones fue bastante claro con sus fabricantes asociados. El aumento de precios entrará en vigor para los productos enviados a partir del 1 de septiembre, lo que significa que la ventana de tiempo para que las marcas ajusten sus propios precios es bastante corta.

Qualcomm, que es el mayor fabricante de procesadores para smartphones del mundo, explicó que ya agotó su capacidad para absorber los costos crecientes que le imponen sus propios proveedores. La compañía incluso intentó buscar componentes alternativos con otros vendedores para evitar este escenario, pero simplemente no encontró una solución viable. Como resultado, no le quedó otra opción que trasladar ese golpe económico a sus clientes, es decir, a las marcas que fabrican los celulares que usamos todos los días.

Este anuncio no cayó del cielo. Ya en meses anteriores Qualcomm había advertido sobre una escasez global de memoria que afectaba sus pronósticos financieros, y su CEO Cristiano Amon había señalado directamente este factor como el responsable de que la compañía no cumpliera con las expectativas de Wall Street.

Por qué esto son malas noticias para tu bolsillo

Aquí viene la parte que realmente te debería importar como consumidor. Este incremento de precios más temprano que tarde se va a trasladar al precio final de los teléfonos y tabletas que compramos, porque las marcas no van a absorber ese golpe económico solas. Los fabricantes de smartphones ya venían lidiando con pronósticos poco alentadores para 2026 justamente por este tipo de presiones en la cadena de suministro de chips.

Lo curioso es que este no es un caso aislado. TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, también activó una subida de precios que impactará a gigantes como Apple, Samsung y a la propia Qualcomm, con incrementos de entre 5% y 10% que empezarán a principios de 2027. Incluso podría llegar hasta un 15% en pedidos especiales de chips de alto rendimiento. Así que la presión viene desde varios frentes a la vez, y todo apunta a que la tecnología móvil se pondrá más costosa antes de que el año termine.

El déjà vu de las laptops y la memoria RAM

Si esto te suena familiar es porque ya lo vivimos con las laptops y los módulos de RAM, y la historia se está repitiendo casi calcada. Samsung, por ejemplo, aumentó el precio de sus chips de memoria GDDR5 hasta en un 60% comparado con lo que costaban meses atrás. Los módulos DDR5 de 32 GB pasaron de 149 dólares a 239 dólares en cuestión de semanas, mientras que los chips de 16 GB y 128 GB subieron un 50%.

El culpable detrás de todo este caos de precios tiene nombre propio y es la inteligencia artificial. La demanda explosiva de los centros de datos para entrenar modelos de IA está absorbiendo la producción de memoria y componentes que antes iban destinados a celulares y computadoras. Analistas de TrendForce incluso proyectan que los acuerdos con proveedores podrían subir entre 40% y 50% durante 2026 y 2027, así que esto no es cosa de unas semanas sino de un par de años con precios inflados.

Con toda esta información sobre la mesa, la conclusión práctica es sencilla. Si ya tenías el ojo puesto en un celular o una tablet específica, comprarlo ahora es mucho más inteligente que esperar, porque en unas semanas o pocos meses ese mismo dispositivo probablemente costará considerablemente más. Las marcas necesitan tiempo para renegociar contratos y ajustar sus catálogos, pero cuando el aumento de Qualcomm y de TSMC se filtre a los precios de venta al público, el golpe llegará directo a tu bolsillo, tal como ya ocurrió con las laptops y la RAM.

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