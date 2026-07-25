Arrestan en Oregon al novio de una modelo argentina que tres años atrás fue hallada sin vida en México

Un argentino acusado de asesinar a su novia, modelo, en México, fue arrestado en Estados Unidos tras presuntamente permanecer en el país con la visa vencida.

La víctima, Agostina Jalabert, de 31 años, fue hallada muerta en una residencia de Playa del Carmen, México, en febrero de 2023, según informaron el diario mexicano El Universal, el periódico argentino Clarín y la emisora ​​KOIN, con sede en Oregon.

El novio de Jalabert, Juan Manuel Reverter, sobre quien pesa una orden de arresto por asesinato en México, fue detenido el jueves 23 de julio por las autoridades federales en Oregon, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional a la revista People.

La hermana de Jalabert, Candela Jalabert, hizo el macabro descubrimiento el 18 de febrero de 2023 en la casa que compartían con Reverter.

Agostina fue encontrada colgada del toallero con un cinturón alrededor del cuello, según el informe del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos citado por KOIN.

Una autopsia determinó que Agostina había sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y torturada, informó previamente El Universal.

“Fue golpeada, asfixiada y luego colocada en una escena preparada para simular su muerte”, declararon previamente los fiscales mexicanos.

Estas determinaciones llevaron a los investigadores a investigar la muerte como un homicidio, alegando que el sospechoso manipuló su cuerpo para que pareciera un suicidio, informaron El Universal, Clarín y La Jornada.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Reverter supuestamente ingresó a Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa que le obligaba a salir del país en seis meses.

Actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de su deportación, según el comunicado.

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