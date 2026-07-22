Arrestan a mujer por presuntamente matar a su esposo de 82 años en su vivienda de Arizona

Una mujer de 41 años fue arrestada en Mesa, Arizona, acusada de asesinar a su esposo, Ed Copley, un artista, autor y conferencista de 82 años cuya obra había sido exhibida en galerías de distintos estados del país.

La detenida, identificada como Christina Copley, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte ocurrida el sábado en la vivienda que ambos compartían dentro de una comunidad residencial cerrada.

Vecinos alertaron a la policía tras verla con un cuchillo ensangrentado

La investigación comenzó cuando Christina Copley acudió a la casa de unos vecinos portando un cuchillo de cocina de aproximadamente 13 pulgadas cubierto de sangre, según documentos judiciales citados por medios locales.

Los testigos relataron que la mujer tenía sangre en el rostro, el cuello, los brazos y las piernas y que, al llegar, les dijo que había matado a su esposo.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda encontraron a Ed Copley sin vida en el suelo, junto a una cama.

Durante el interrogatorio, Christina Copley negó inicialmente haber asesinado a su esposo y aseguró que él intentó atacarla con un cuchillo.

Según su versión, sufrió heridas en las manos al forcejear para quitarle el arma y afirmó que el hombre la golpeó y la insultó.

No obstante, los investigadores señalaron que posteriormente reconoció haber perdido el control y haber comenzado a blandir el cuchillo.

La policía también indicó que la mujer manifestó padecer trastorno bipolar y afirmó que anteriormente había recibido tratamiento con litio.

Vecinos afirmaron que había realizado acusaciones contra su esposo

Personas que residían cerca de la pareja dijeron a los investigadores que durante los últimos meses Christina Copley les había contado que sufría abusos por parte de su esposo.

También aseguraron que la mujer llegó a acusarlo de ser un agresor sexual de menores y de haber abusado de su hija.

Los investigadores señalaron que esas declaraciones presentaban inconsistencias.

Ryan Andrews, uno de los vecinos que recibió a la acusada momentos después de los hechos, relató que al abrir la puerta observó que sostenía el cuchillo mientras tenía gran parte del cuerpo cubierta de sangre.

“Simplemente miraba al vacío”, recordó. Ante la situación, él y su esposa decidieron mantenerse alejados por temor a ser atacados.

Ed Copley era un artista reconocido

Ed Copley era un pintor especializado en retratos, además de autor y conferencista. Su trabajo había sido exhibido en galerías de distintos puntos de Estados Unidos.

En 2023 recibió un Premio a la Trayectoria otorgado por Albert Nelson Marquis Who’s Who in the Arts por su contribución al realismo artístico.

Asimismo, era descendiente directo de John Singleton Copley, uno de los retratistas más destacados de la época colonial estadounidense.

Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y admiradores colocaron flores y velas frente a la galería que el artista había inaugurado en Mesa el pasado mes de mayo.

Christina Copley permanece detenida con una fianza de $500,000 dólares, únicamente pagadera en efectivo.

De acuerdo con los registros judiciales, la mujer tenía antecedentes por agresión, alteración del orden público y daños a la propiedad. Además, recientemente había sido arrestada por un caso de violencia doméstica relacionado con su esposo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del homicidio para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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