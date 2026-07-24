Condenan a mujer de Mississippi que mató a su hijo y ocultó el cuerpo tras una pared falsa en su casa

Una madre de Gulfport pasará el resto de su vida en prisión tras declararse culpable de asesinar a su hijo y ocultar su cuerpo en su casa.

El miércoles, Jerri Roby, de 69 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo, John Gaither, ocurrida en 2023. La jueza del Tribunal de Circuito, Randi P. Mueller, aceptó la declaración de culpabilidad y sentenció a Roby a cadena perpetua bajo la custodia del Departamento Correccional de Mississippi.

El caso comenzó a finales de diciembre de 2023, cuando el hermano de Gaither contactó al Departamento de Policía de Gulfport e informó que no había tenido noticias de él durante aproximadamente una semana. La policía abrió una investigación por persona desaparecida.

Los investigadores hablaron con Roby, con quien Gaither vivía en ese momento. Roby les dijo a los policías que Gaither había salido en un Uber hacia Louisiana para comprar un vehículo. Sin embargo, la policía revisó su cuenta de Uber y no encontró actividad durante ese período.

La madrastra de Gaither, que vivía fuera del estado, contactó posteriormente a la policía y declaró haber recibido una carta supuestamente escrita por Gaither en la que este afirmaba que viajaba a Filipinas para encontrarse con una mujer.

Mientras los investigadores continuaban indagando sobre la desaparición de Gaither, descubrieron que Roby había utilizado varios alias y tenía antecedentes penales por asesinato en Florida, que databan de 1995.

The Gulfport Police Department arrested Jerri Lynn Isreal/ Roby on one count of 1st Degree Murder. Anyone with any information regarding this incident is urged to contact the Gulfport Police Department at 228-868-5959 or Mississippi Coast Crime Stoppers at 877-787-5898. pic.twitter.com/02qNh9kI1B — Gulfport Police Dept (@GulfportPolice) January 21, 2024

Debido a las circunstancias inusuales y las inconsistencias en las declaraciones de Roby, los investigadores regresaron a su domicilio y obtuvieron autorización para registrar la propiedad.

Dentro de un bote de basura, los investigadores encontraron un recibo de Home Depot que mostraba que Roby había comprado 15 sacos de arena, dos rollos de cinta adhesiva, paja y una bolsa para basura. La compra se realizó aproximadamente una semana antes de que se denunciara la desaparición de Gaither.

Posteriormente, los investigadores determinaron que Roby había vuelto al mismo Home Depot, donde compró más láminas de plástico, tierra y cinta adhesiva.

A principios de enero de 2024, la madrastra y el hermano de Gaither contactaron nuevamente a la policía, indicando que habían recibido por separado llamadas telefónicas, mensajes de texto y una carta que creían que no habían sido enviados por Gaither.

El 18 de enero de 2024, el Departamento de Policía de Gulfport obtuvo una orden de registro para la residencia de Roby.

Cuando los agentes sacaron a Roby de la casa, ingirió una gran cantidad de pastillas y fue trasladada al hospital para recibir tratamiento.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron una pared falsa construida en la parte delantera de la casa. Tras derribar la pared, descubrieron una caja de madera grande dentro de la habitación.

Dentro de la caja, la policía encontró el cuerpo de Gaither cubierto con un material similar a los artículos que Roby había comprado en Home Depot. La autopsia posterior determinó que Gaither murió de un disparo en la nuca.

Tras ser dada de alta del hospital, Roby fue interrogada por los investigadores. Según el fiscal adjunto Matthew D. Burrell, quien llevó el caso, Roby admitió haber falsificado cartas enviadas a familiares haciéndolas pasar por Gaither, haber enviado mensajes de texto haciéndose pasar por él, haber convencido a su novio para que llamara a familiares haciéndose pasar por Gaither y haber llevado el celular de Gaither a Florida para que se conectara a diferentes antenas de telefonía celular.

Sin embargo, Burrell declaró que Roby les dijo a los investigadores que Gaither se había disparado a sí mismo, que había caído dentro de la caja y que ella luego lo había cubierto con arena, tierra y paja que compró en Home Depot.

Durante la audiencia de declaración de culpabilidad, Roby finalmente admitió haber disparado a Gaither “en un arrebato” para “acabar con su sufrimiento” porque padecía depresión. La jueza Mueller rechazó la explicación de Roby, afirmando que no creía en su versión de los hechos.

La jueza señaló los preparativos de Roby, incluyendo la compra de materiales, y sus declaraciones a la policía tras la desaparición de Gaither como evidencia de que el asesinato fue planeado.

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