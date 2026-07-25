Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 julio de 2026

Los buenos espíritus te invitan a bajar el ritmo y observar con calma tu mundo interior. En ese silencio pueden revelarse respuestas y oportunidades. Anímate a soltar creencias que ya no te hacen bien: al liberarte de ellas, podrás crecer espiritualmente.

Horóscopo de amor para Capricornio Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.