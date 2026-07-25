Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 julio de 2026

Con la Luna de tu lado, llega el momento de iniciar algo nuevo y tomar decisiones que te acerquen a quien quieres ser. Te sentirás más confiado, con ganas de crecer y mostrar tu esencia. Además, la suerte te acompaña en cada paso, con posibles viajes y experiencias brillantes.

Horóscopo de amor para Sagitario Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.