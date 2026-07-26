Bloatware: la razón por la que tu teléfono va lento desde el día uno

Si alguna vez encendiste un teléfono nuevo y te encontraste con una decena de aplicaciones que jamás pediste, ya conoces al bloatware. Este término, que viene del inglés “bloat” (inflar) y “software”, describe todas esas apps preinstaladas por el fabricante o por acuerdos con terceros que la mayoría de usuarios jamás usará. En Android, y particularmente en marcas como Xiaomi, este fenómeno se ha convertido en una fuente constante de frustración para millones de personas.

Qué es exactamente el bloatware y de dónde sale

El bloatware es básicamente software no deseado que llega instalado de fábrica en tu dispositivo, ocupa espacio de almacenamiento y termina ralentizando el rendimiento general del teléfono.

En el caso de Android, suele tratarse de duplicados de funciones que Google ya cubre perfectamente, tiendas alternativas de aplicaciones o juegos mediocres que funcionan como puerta de entrada para publicidad intrusiva. Xiaomi es uno de los fabricantes más señalados por esta práctica, ya que sus teléfonos, especialmente los modelos más económicos, suelen venir cargados de apps de terceros, widgets promocionales y notificaciones publicitarias que aparecen incluso sin que abras la aplicación en cuestión.

Lo curioso es que la instalación de este software no es casual, responde a acuerdos comerciales entre el fabricante y desarrolladores externos que pagan por tener presencia garantizada en millones de dispositivos. Así que cada vez que ves un juego random en tu pantalla de inicio o una app de “ofertas exclusivas” que nunca instalaste, en realidad estás viendo un negocio publicitario funcionando delante de tus narices.

Por qué el bloatware arruina la experiencia de usuario

Aquí está el verdadero problema y por qué tantos usuarios de Xiaomi terminan hartos. El bloatware consume memoria RAM y almacenamiento de forma constante, incluso cuando no estás usando esas aplicaciones activamente, lo que se traduce en un teléfono más lento con el paso del tiempo. A esto se suma que muchas de estas apps no se pueden desinstalar de forma convencional, solo se pueden “inhabilitar”, un proceso que requiere entrar en ajustes avanzados, mostrar aplicaciones del sistema y, en los casos más complicados, hasta usar comandos ADB desde una computadora.

Otro dolor de cabeza real son las notificaciones publicitarias intrusivas que aparecen sin previo aviso, promocionando aplicaciones, juegos o servicios que nadie pidió ver. Esto genera una sensación de pérdida de control sobre tu propio dispositivo, algo que un usuario experto describió como “tomar a tus usuarios por idiotas”, porque el fabricante decide qué software vive en tu teléfono sin pedirte permiso real. Dejar un Xiaomi realmente optimizado y libre de estas distracciones requiere tiempo, paciencia y conocimientos técnicos que la mayoría de compradores simplemente no tiene ni quiere adquirir.

Los efectos en la experiencia de usuario son bastante concretos:

Rendimiento reducido por procesos en segundo plano que consumen batería y recursos sin que lo notes de inmediato.

por procesos en segundo plano que consumen batería y recursos sin que lo notes de inmediato. Menos espacio de almacenamiento disponible desde el primer día, incluso antes de instalar tus propias apps.

disponible desde el primer día, incluso antes de instalar tus propias apps. Publicidad constante en forma de notificaciones push que interrumpen tu uso normal del teléfono.

en forma de notificaciones push que interrumpen tu uso normal del teléfono. Dificultad técnica para eliminar por completo estas aplicaciones, ya que muchas requieren procesos avanzados fuera del alcance del usuario promedio.

para eliminar por completo estas aplicaciones, ya que muchas requieren procesos avanzados fuera del alcance del usuario promedio. Sensación de desconfianza hacia la marca, porque el dispositivo parece diseñado para beneficiar a terceros antes que al propio comprador.

La ventaja que Apple presume sin esfuerzo

Mientras Xiaomi y buena parte del ecosistema Android lidian con esta problemática, Apple juega en otra liga completamente distinta. Los iPhone llegan con un sistema operativo mucho más limpio, sin apps de terceros instaladas por acuerdos comerciales ni juegos promocionales ocupando espacio innecesario. Esta diferencia no es casualidad, forma parte de la filosofía de control total que Apple mantiene sobre su hardware y software, algo que también le permite ofrecer actualizaciones más consistentes durante más años.

Esta limpieza de fábrica se ha convertido en uno de los argumentos favoritos entre quienes defienden el ecosistema de la manzana, porque desde el primer encendido tienes exactamente lo que necesitas y nada más. No sorprende que marcas como Xiaomi hayan intentado inspirarse en ese enfoque más minimalista con interfaces como HyperOS, aunque todavía queda camino por recorrer en cuanto a la limpieza real del sistema.

Al final, el bloatware no es solo una molestia estética, es un recordatorio de que en algunos dispositivos Android tu experiencia de usuario compite directamente con intereses comerciales ajenos a ti.

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