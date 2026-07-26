Detienen a “El Palma”, presunto integrante del CJNG y generador de violencia al sur de México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la detención de Reynier “N”, alias “Palma”, identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en el puerto de Acapulco. El arresto se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el detenido es acusado de participar en el asesinato del taxista Javier “N”, ocurrido el pasado 16 de junio sobre la avenida Costera Miguel Alemán, una de las principales vialidades del destino turístico ubicado en el estado de Guerrero.

La Fiscalía indicó que las investigaciones establecen que Reynier “N” presuntamente accionó un arma de fuego contra la víctima mientras esta se encontraba al volante de su unidad de transporte público. El conductor murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

En un comunicado, la dependencia aseguró que “se cuenta con información que establece que el detenido está relacionado con el grupo delictivo “CJNG”, uno de los principales generadores de violencia en el puerto”.

Como resultado de una acción coordinada entre la @FGEGuerrero, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, @SEMAR_mx y @SSPGro, fue detenido Reynier “N”, alias “Palma”, objetivo prioritario por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.



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Operativo conjunto y proceso judicial

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal. Según las investigaciones ministeriales, el ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el taxista circulaba con dirección al Zócalo de Acapulco.

Las autoridades sostienen que sujetos que viajaban en una motocicleta dieron alcance al vehículo frente a los lavaderos de Playa Manzanillo y realizaron múltiples disparos. Tras el ataque, el conductor falleció dentro de la unidad, mientras elementos de seguridad acordonaron la zona para el inicio de las diligencias periciales.

Después de su detención, Reynier “N” fue puesto a disposición del juez de control que emitió la orden de aprehensión, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas audiencias, conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.

La detención ocurre en un contexto de persistente violencia en Guerrero, entidad donde operan diversos grupos del crimen organizado. Acapulco continúa siendo considerado un municipio prioritario para las estrategias de seguridad debido a los altos índices de homicidios y otros delitos de alto impacto.

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que Acapulco avanza en su recuperación económica tras los daños provocados por el huracán Otis en 2023, la inseguridad sigue representando uno de los principales desafíos para el puerto, donde las autoridades mantienen operativos coordinados para contener la actividad de organizaciones criminales como el CJNG.

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