Arrestan a sospechoso del asesinato de dos jóvenes que caminaban hacia un automóvil en Indiana

Más de dos años después del asesinato de dos jóvenes en Indianápolis, Indiana, las autoridades anunciaron el arresto de un hombre acusado de haber participado en el ataque ocurrido cuando las víctimas regresaban de una salida nocturna.

El detenido fue identificado como Noah Brimmage, de 24 años, quien enfrenta dos cargos de asesinato, además de acusaciones por robo con resultado de lesiones, tres cargos de agresión con arma mortal y conducta temeraria, según registros judiciales citados por Law&Crime.

Las víctimas fueron Olivia Katherine Brown, de 24 años, y Darian Jamar Wiley, de 27.

Las víctimas fueron atacadas cuando regresaban a sus vehículos

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2023 en las inmediaciones de la calle 21, en Indianápolis.

Brown y Wiley habían salido juntos esa noche. Tras estacionar cerca de la vivienda de Wiley, él acompañó a Brown hasta su automóvil.

Videos de vigilancia citados por medios locales muestran que dos personas comenzaron a seguir a la pareja mientras caminaban por la calle.

Un vecino declaró que los sospechosos avanzaban rápidamente detrás de ellos y, segundos después, se escucharon disparos.

Según la investigación, Wiley cayó al suelo tras recibir los impactos de bala y murió en el lugar.

Brown logró llegar a su vehículo e intentó escapar, pero también fue alcanzada por disparos y falleció.

La investigación condujo al arresto del sospechoso

Durante casi dos años, familiares de ambas víctimas esperaron avances en la investigación.

La hermana de Brown, Hannah Carter, expresó anteriormente que la incertidumbre había sido especialmente difícil para la familia, al sentir que el caso permanecía sin justicia y que el paso del tiempo hacía que las víctimas fueran olvidadas.

Esta semana, las autoridades anunciaron la detención de Brimmage, aunque por el momento no han informado si existe un segundo sospechoso relacionado con el crimen.

El acusado también es investigado por otros delitos

La declaración de causa probable presentada por la fiscalía señala que Brimmage también es sospechoso de haber participado en otros hechos violentos ocurridos en fechas cercanas al doble homicidio.

Entre esas acusaciones figuran presuntamente haber conducido el vehículo utilizado para escapar de otro tiroteo ocurrido menos de un día después de los asesinatos, así como haber incendiado una vivienda y un automóvil y disparado contra personas que intentaban huir.

De acuerdo con medios locales, Brimmage ya cumple una condena tras declararse culpable anteriormente de incendio provocado y conducta temeraria en relación con esos hechos.

Familiares recuerdan a las víctimas

Olivia Brown trabajaba como terapeuta y, según su obituario, disfrutaba de la lectura, la cocina, los gatos, los viajes, el ejercicio y ayudar a otras personas.

Por su parte, Darian Wiley era recordado por sus familiares y amigos por su pasión por la música, el golf y por su personalidad alegre.

“Siempre lograba hacer reír a quienes lo rodeaban”, señala su obituario.

El proceso judicial contra Brimmage continúa mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el doble homicidio.

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