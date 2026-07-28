Base Conjunta Charleston llevará el nombre de Lindsey Graham por iniciativa del Pentágono: Leavitt

El Departamento de Defensa comenzó el proceso para cambiar el nombre de la Base Conjunta Charleston, en Carolina del Sur, con el objetivo de rendir homenaje póstumo al fallecido senador republicano Lindsey Graham, una figura con una extensa trayectoria tanto en el Congreso como en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La iniciativa fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mediante una publicación en redes sociales, donde compartió información sobre un memorando interno firmado por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink. En el documento, fechado el 27 de julio, se instruye a las autoridades militares a emprender “todas las medidas necesarias y apropiadas” para que la instalación pase a llamarse Base Conjunta Lindsey Graham.

De acuerdo con el memorando, el cambio busca reconocer las “décadas de distinguido servicio” del legislador en el Congreso y su carrera militar. “La dedicación de toda la vida del senador Graham a las Fuerzas Armadas se forjó durante su propio servicio militar y su servicio público tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, señala el documento.

Asimismo, destaca que su respaldo constante a las Fuerzas Armadas fue determinante para impulsar la modernización de infraestructura militar y fortalecer las capacidades de seguridad aérea en una de las instalaciones estratégicas más importantes del país.

Joint Base Charleston will be re-named in honor of the late Sen. Lindsey Graham, Pentagon sayshttps://t.co/l3lidQjf9r — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

Un legado ligado a las Fuerzas Armadas

La decisión coincide con los actos fúnebres celebrados en Washington para despedir a Graham, quien falleció el pasado 11 de julio a los 71 años a consecuencia de una disección aórtica, poniendo fin a una carrera de más de tres décadas en el servicio público.

Antes de su muerte, el senador celebró la aprobación de una inversión de 212 millones de dólares destinada a fortalecer las operaciones de la Base Conjunta Charleston. Los recursos, asignados por la Guardia Costera, contemplan mejoras en la infraestructura portuaria, así como la construcción de un nuevo centro médico y dental para el personal militar.

En ese momento, Graham afirmó que esos proyectos permitirían fortalecer la protección de la costa de Carolina del Sur y combatir el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. También destacó que la financiación fue posible gracias a la aprobación de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.

A lo largo de su trayectoria legislativa, Graham fue uno de los principales promotores de recursos federales para respaldar las misiones militares desarrolladas en Charleston, contribuyendo a la llegada de cientos de millones de dólares para ampliar las capacidades operativas de la base.

Today's announcement to rename Joint Base Charleston in honor of Senator Lindsey Graham is a fitting tribute to a man who dedicated his life to serving our nation and state.



From his service in the Air Force to his years in Congress and the U.S. Senate, Lindsey answered the call? https://t.co/R9Ar1euvJL — Alan Wilson (@AGAlanWilson) July 28, 2026

Funcionarios respaldan el cambio de nombre

Diversos líderes republicanos de Carolina del Sur respaldaron la decisión del Pentágono. La representante Nancy Mace aseguró que el cambio constituye “el mejor homenaje posible” para un senador que dedicó años a fortalecer esa instalación militar.

“Graham dedicó años a luchar por esta base. Ayudó a conseguir cientos de millones de dólares en fondos federales y desempeñó un papel fundamental para que Boeing se instalara en Carolina del Sur. No hay mejor homenaje que dar nombre a la base por la que luchó durante toda su vida”, expresó la congresista.

En la misma línea, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, calificó el anuncio como un reconocimiento merecido.

“El anuncio de hoy de renombrar la Base Conjunta Charleston en honor al senador Lindsey Graham es un merecido homenaje a un hombre que dedicó su vida a servir a nuestra nación y a nuestro estado. Desde su servicio en la Fuerza Aérea hasta sus años en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, Lindsey respondió al llamado al servicio con honor. Su legado perdurará por generaciones”, sostuvo.

Graham sirvió durante más de 30 años en la Fuerza Aérea y en la Reserva de la Fuerza Aérea como asesor jurídico militar, retirándose con el grado de coronel en 2015. El cambio de nombre de la base también forma parte de una política impulsada por el Pentágono para revisar la denominación de diversas instalaciones y activos militares durante la actual administración federal.

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