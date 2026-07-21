Darline Graham buscará el Senado de EE.UU. con respaldo de Trump tras la muerte de su hermano

Darline Graham confirmó que competirá por un mandato completo en el Senado, apenas unos días después de asumir el cargo de manera temporal tras la muerte de su hermano, el senador Lindsey Graham. La decisión añade un nuevo capítulo a la contienda republicana en Carolina del Sur, donde varios aspirantes buscan quedarse con el escaño.

La ahora senadora hizo el anuncio durante una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, en la que confirmó su intención de participar en las elecciones primarias especiales del Partido Republicano.

Trump respalda la candidatura de Darline Graham

La candidatura llega después de que el presidente Donald Trump expresara públicamente su respaldo.

“Tiene mi respaldo completo y total. ¡Corre, Darline, corre!“, escribió Trump días antes de que iniciara el periodo oficial de inscripción para las primarias republicanas.

Darline Graham fue nombrada la semana pasada por el gobernador Henry McMaster para concluir el periodo legislativo que termina en enero. Sin embargo, su decisión de competir por un mandato completo modifica el panorama político, ya que inicialmente se especulaba que ocuparía el cargo únicamente de manera temporal.

Durante la entrevista, la senadora aseguró que tomó la decisión después de reflexionar profundamente.

“He estado rezando mucho… siento una gran paz interior al respecto. Sé que será difícil, pero también sé que puedo hacerlo”, declaró.

Una elección con varios aspirantes republicanos

La contienda interna del Partido Republicano se perfila como una de las más competitivas en Carolina del Sur. Entre los candidatos que ya anunciaron su participación destacan el representante Russell Fry y el congresista Ralph Norman, mientras que la representante Nancy Mace confirmó que no buscará el escaño.

En materia financiera, especialistas consultados por AP explicaron que Darline Graham no podrá utilizar directamente los recursos de campaña acumulados por su hermano. Las reglas federales únicamente permiten una transferencia de hasta $2,000 a su candidatura, aunque otros mecanismos de apoyo político sí podrían fortalecer su campaña.

Los servicios funerarios de Lindsey Graham están programados para realizarse en Washington y Carolina del Sur. De acuerdo con un informe preliminar del médico forense, el senador falleció a causa de un desgarro en la aorta.

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