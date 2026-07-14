Hermana de Lindsey Graham ocupará su escaño en el Senado tras decisión del gobernador

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció el nombramiento de Darline Graham para completar el mandato de su hermano, el fallecido senador republicano Lindsey Graham. La designación será temporal y se mantendrá hasta que se realice una elección especial para cubrir el resto del periodo legislativo.

La decisión se produjo apenas unos días después de la muerte de Graham, quien falleció el sábado a los 71 años mientras aún ocupaba su cargo. El senador había ganado recientemente las primarias republicanas para buscar la reelección, por lo que el partido deberá definir ahora quién competirá por el mandato completo en los próximos comicios.

Un relevo marcado por la cercanía familiar

Durante una conferencia de prensa, Darline Graham afirmó: “Lindsey siempre ha estado ahí para mí y ahora yo estaré ahí para él”. También calificó el nombramiento como un honor y dijo que buscará concluir parte del trabajo que su hermano dejó pendiente en el Senado.

La relación entre ambos fue especialmente estrecha desde la adolescencia. Tras la muerte de sus padres, Lindsey Graham asumió la tutela de su hermana menor y más tarde la adoptó legalmente para garantizarle beneficios familiares vinculados a su servicio militar y profesional.

Impacto político y próximos pasos

El respaldo a Darline Graham surgió rápidamente entre figuras republicanas. El presidente Donald Trump expresó públicamente su apoyo y señaló en redes sociales que el nombramiento sería “un homenaje fabuloso” al senador fallecido. El también senador por Carolina del Sur, Tim Scott, acompañó al gobernador durante el anuncio oficial.

La vacante también tiene consecuencias inmediatas en Washington. Lindsey Graham presidía el Comité de Presupuesto del Senado y participaba en el Comité Judicial, órganos clave para la agenda legislativa republicana y para la revisión de nominaciones federales impulsadas por Trump.

Entre los republicanos que ya analizan competir por el escaño destacan los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

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