Nancy Mace aspira a ocupar el escaño de Lindsey Graham en el Senado

La representante republicana Nancy Mace evalúa seriamente competir por el escaño en el Senado que quedó vacante tras la muerte del senador Lindsey Graham, un movimiento que podría reconfigurar la contienda republicana en Carolina del Sur de cara a las elecciones de noviembre.

Graham falleció el sábado por la noche a los 71 años debido a una enfermedad breve y repentina, según informó su oficina. El senador buscaba la reelección y había ganado las primarias republicanas del estado el mes pasado con cerca del 60% de los votos.

La ley de Carolina del Sur establece que el gobernador Henry McMaster debe nombrar a un sustituto temporal para completar el resto del mandato de Graham hasta el 3 de enero. Además, deberá convocar una elección primaria especial para seleccionar al nuevo candidato republicano que aparecerá en la boleta de las elecciones generales.

Según fuentes cercanas a Mace citadas por varios medios estadounidenses, la congresista planea realizar encuestas internas para medir su viabilidad en la contienda. Una de las personas consultadas describió su postura con la expresión “YOLO” (“solo se vive una vez”), reflejando la disposición de la legisladora a asumir el riesgo político de una nueva candidatura estatal.

Nancy Mace is a ghoul. Lindsey Graham has only been dead 12 hours, and this narcissistic individual is already teasing a campaign to replace him. Well, I'll say it: The only thing better than making her give a concession speech once this year is making her do it twice. #SCSEN pic.twitter.com/b3xNdb92CQ — Russell Drew (@RussOnPolitics) July 12, 2026

Mace busca relanzar su carrera política

La posible candidatura representa una oportunidad inesperada para Mace, quien recientemente quedó en quinto lugar en las primarias republicanas para la gobernación de Carolina del Sur, con alrededor del 12% de los votos. Tras esa derrota, su futuro político parecía incierto, ya que había renunciado a buscar la reelección a la Cámara de Representantes para concentrarse en la carrera por la gobernación.

Esta no sería la primera vez que intenta llegar al Senado. En 2014 se presentó en las primarias republicanas con el objetivo de derrotar a Graham, aunque terminó en un lejano quinto puesto. Desde entonces, fue elegida para la legislatura estatal en 2018 y posteriormente llegó al Congreso en 2020.

Mace comenzó su trayectoria federal como una republicana crítica del entonces presidente Donald Trump, pero con el tiempo se convirtió en una de sus aliadas más visibles y en una voz destacada del ala conservadora del partido.

Sin embargo, la relación con Trump ha mostrado tensiones recientes. La congresista apoyó iniciativas para divulgar archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, una postura que, según aliados del presidente, generó malestar en el entorno de Trump durante la campaña para la gobernación.

South Carolina lost a giant last night. For more than three decades, Lindsey Graham gave everything he had to this state and this country, from the Air Force to the United States Senate.



We did not always agree, but no one ever questioned his love for South Carolina or the? pic.twitter.com/z2TWipUYHY — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) July 12, 2026

Una contienda republicana con múltiples incógnitas

El plazo para presentar candidaturas a las primarias especiales vence el 21 de julio y la votación está programada para el 11 de agosto. Si ningún aspirante obtiene la mayoría requerida, se celebrará una segunda vuelta el 25 de agosto.

El ganador republicano se enfrentará en noviembre a la candidata demócrata Annie Andrews, una médica que ya había iniciado su campaña contra Graham.

Otro nombre que surgió en las especulaciones fue el del representante Joe Wilson, aunque el legislador indicó posteriormente que permanecerá en la Cámara de Representantes para ayudar a mantener la estrecha mayoría republicana.

Trump también alimentó las especulaciones al declarar en una entrevista televisiva que ya tiene en mente a una persona para reemplazar a Graham, aunque evitó revelar el nombre por considerar que aún es demasiado pronto tras la muerte del senador.

Mientras tanto, Mace rindió homenaje a Graham en un comunicado en el que destacó su servicio militar y su trayectoria en el Senado. “No siempre estábamos de acuerdo, pero nadie cuestionó jamás su amor por Carolina del Sur”, afirmó la congresista.

Con el proceso electoral ya en marcha, la decisión final de Mace podría convertirla en una de las figuras centrales de una de las contiendas republicanas más observadas del país.

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