MrBeast une fuerzas con LeBron James y Dwayne Johnson para sorprender a 100 niños con cáncer

El creador de contenido MrBeast, quien cuenta con más de 500 millones de suscriptores en YouTube, reunió a varias estrellas del deporte y entretenimiento para hacer realidad el sueño de 100 niños con diagnóstico de cáncer. Dwayne “The Rock” Johnson y el basquetbolista LeBron James son dos de las personalidades que se sumaron a la inciativa.

La campaña benéfica liderada por el influencer se volvió posible gracias a la alianza de cuatro asociaciones: el Beast Philanthropy (organización benéfica del famoso), la organización Stand Up to Cancer (SU2C), la empresa biofarmacéutica Amgen y la St. Baldrick’s Foundation, cuyo objetivo principal es la investigación del cáncer infantil.

“Más de 105.000 niños en el mundo pierden la vida cada año por el cáncer, y estamos trabajando para cambiar eso”, declaró MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson.

Dicha iniciativa quedó documentada a través del video titulado “We Helped 100 Kids Fight Cancer”, publicado en YouTube y donde figuran famosos como Dwayne “The Rock” Johnson y LeBron James.

Este último colocó su granito de arena a la causa al sorprender con su presencia a seis niños de St. Baldrick’s, y otros sobrevivientes de cáncer pediátrico, con quienes convivió en la cancha de baloncesto de la “I PROMISE School” de Akron, Ohio, operada por su fundación LeBron James Family.

“Fue un honor compartir la cancha con ellos, y aún mejor compartir nuestro espacio y crear recuerdos increíbles junto a sus familias (…) Queríamos que supieran que son superhéroes de la vida real”, declaró la estrella de la NBA.

Otro momento especial dentro del video muestra a tres niños en el resort Aulani en Hawái mientras acuden al estreno de la película live action de “Moana”, donde tuvieron la oportunidad de convivir con uno de sus protagonistas, el actor Dwayne “The Rock” Johnson.

Algunas personalidades que también se sumaron a la causa fueron: IShowSpeed, KSI, LaurenZSide, Sam and Colby, el influencer Dr. Mike y el grupo musical Stray Kids, el cual protagonizó una presentación y convivencia con varios seguidores, incluyendo a un niño llamado Ezra.

Además de hacer el sueño realidad de 100 niños, la iniciativa de MrBeast busca financiar un nuevo equipo de científicos que conformen el denominado “SU2C Pediatric Cancer Dream Team” y así poder acelerar el desarrollo de tratamientos pediátricos.

Para hacerlo posible, el influencer anunció que él, Amgen y St. Baldrick’s realizarán una donación en conjunto valuada en $6.5 millones de dólares. Por su parte, esta última organización se comprometió a recaudar $1.5 millones de dólares adicionales.

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