Mujer embarazada de gemelos sufrió brutal ataque de perros en Kansas mientras protegía a sus bebés

Una mujer embarazada de gemelos resultó gravemente herida luego de ser atacada por dos perros mientras caminaba hacia la casa de un familiar en un complejo residencial de Topeka, Kansas.

La víctima fue identificada como Audrey Suarez, de 31 años, quien tenía 24 semanas de embarazo cuando ocurrió el ataque el pasado 17 de julio, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba una alteración ajena a la víctima en los Highland Park Townhomes. Durante ese episodio, un menor vinculado a una de las personas involucradas dejó salir a los dos perros, que posteriormente atacaron a Suarez.

Protegió su abdomen para salvar a sus gemelos

La mujer sufrió heridas de gravedad en el rostro al intentar proteger a los bebés que espera.

Su pareja, CJ Austin, explicó que, durante el ataque, Audrey instintivamente cubrió su abdomen para impedir que los animales alcanzaran a los fetos.

“Ella se fracturó el dedo meñique porque lo único en lo que podía pensar era en cubrirse el estómago para que los perros no lastimaran a los gemelos”, relató Austin a un medio local.

Según su testimonio, la mujer estuvo a punto de perder un ojo debido a las lesiones provocadas por una de las mordeduras.

Requirió dos cirugías tras las graves lesiones

Austin indicó que Suarez fue sometida a una cirugía reconstructiva facial de 10 horas para reparar las lesiones causadas por el ataque.

Además, los médicos realizaron una segunda operación de cuatro horas en uno de sus ojos, luego de que una mordedura le provocara una laceración en el iris.

Un testigo intervino para ayudar a la mujer mientras era atacada. Cuando los agentes llegaron al lugar, uno de los policías disparó contra uno de los perros, que murió en la escena.

El segundo animal permanece en cuarentena bajo custodia de las autoridades.

El dueño de los perros recibió una citación

La Policía informó que el propietario de los perros recibió una citación por el incidente.

Sin embargo, Austin considera que esa medida resulta insuficiente frente a la gravedad de las lesiones sufridas por su pareja.

“Le cambiaron la vida por completo. Va a tener cicatrices para siempre”, afirmó.

También señaló que Audrey continúa enfrentando secuelas psicológicas tras el ataque.

“Se despierta en medio de la noche gritando: ‘Quítenmelo de encima’. Eso la ha traumatizado”, aseguró.

Los familiares de Suarez crearon una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos y apoyar a la futura madre mientras continúa su recuperación y se prepara para el nacimiento de sus gemelos.

En la descripción de la iniciativa, la familia señaló que la mujer “simplemente caminaba por su complejo de apartamentos cuando su vida cambió en un instante” y advirtió que la recuperación física y emocional será prolongada.

La campaña también cuestiona la responsabilidad del propietario de los animales y sostiene que el caso representa un recordatorio de los riesgos asociados a la tenencia irresponsable de perros potencialmente peligrosos.

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