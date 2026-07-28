Roberto Mancini y Claudio Ranieri, los elegidos para sacar a Italia de la crisis en la selección

La Federación Italiana de Fútbol ya tomó una decisión para intentar detener una de las etapas más delicadas de la Azzurra. Giovanni Malagò anunció este martes el regreso de Roberto Mancini como seleccionador nacional y confirmó además la llegada de Claudio Ranieri como nuevo director técnico de la selección, en sustitución de Paolo Maldini.

La doble designación se produjo apenas un día después de la renuncia de Maldini y de su asesor Leonardo, quienes abandonaron la federación tras el veto a Andrea Pirlo como entrenador. La crisis institucional obligó a acelerar las decisiones.

“El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad”, declaró Malagò en conferencia de prensa después del Consejo Federal de la FIGC.

Mancini, de 61 años, regresa al banquillo italiano casi tres años después de haber renunciado en agosto de 2023 para asumir la selección de Arabia Saudita. Su misión vuelve a ser la misma: reconstruir un equipo golpeado por la ausencia en tres Copas del Mundo consecutivas.

El veto a Pirlo desencadenó la ruptura en la federación

El detonante de la crisis fue la decisión de Malagò de frenar la contratación de Andrea Pirlo debido a su vínculo como embajador de una empresa rusa de apuestas deportivas. Esa operación ya estaba muy avanzada y contaba con el respaldo de Maldini y Leonardo.

El presidente de la FIGC explicó que ni él ni Maldini conocían inicialmente esa relación comercial, pero defendió su decisión. “La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (…) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección”, afirmó.

Sobre la salida de Maldini y Leonardo, Malagò aseguró que ambas partes llegaron a “la serena coincidencia de que sus caminos debían separarse”.

La tensión generada por el caso llegó incluso al ámbito político y motivó críticas del ministro de Deportes, Claudio Abodi.

Claudio Ranieri è il nuovo Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia ???#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/55ObGmiAfk — Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) July 28, 2026

Mancini vuelve con el recuerdo de la Eurocopa y el desafío del Mundial

El nuevo seleccionador ya conoce el escenario que le espera. Su primera etapa al frente de Italia comenzó en 2018, después de la eliminación rumbo al Mundial de Rusia. Bajo su conducción, la Azzurra conquistó la Eurocopa 2021 tras vencer a Inglaterra en Wembley.

Su ciclo, sin embargo, también quedó marcado por la frustración de no clasificar al Mundial de Catar 2022 después de caer ante Macedonia del Norte en la repesca.

Antes de dirigir a la selección, Mancini construyó una larga trayectoria en clubes. Inició su carrera como técnico en la Fiorentina en 2001, pasó por Lazio y alcanzó su mayor éxito en el Inter de Milán, donde ganó tres títulos consecutivos de la Serie A entre 2006 y 2008. Más tarde dirigió al Manchester City, Galatasaray y Zenit.

La federación celebrará una nueva conferencia de prensa en la que estarán presentes Mancini y Ranieri para presentar oficialmente el proyecto.

Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014 y quedó fuera de las ediciones de 2018, 2022 y 2026, una situación inédita para una selección tetracampeona del mundo. La llegada de Mancini y Ranieri representa el primer paso de la reconstrucción que la FIGC espera culminar con el regreso de la Azzurra a la máxima cita del fútbol internacional.

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