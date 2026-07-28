Se publican nuevas imágenes de Belinda como Carlota previo al estreno de la serie

Nuevas imágenes de Belinda caracterizada como Carlota de Bélgica salieron a la luz, generando gran expectación entre sus seguidores. Difundidas por la plataforma de streaming HBO Max, las fotos muestran la impresionante transformación de la artista para dar vida a una de las figuras históricas más complejas, influyentes y trágicas del siglo XIX en México.

En las imágenes, la actriz y cantante luce un meticuloso vestuario detallado con el cabello castaño ondulado peinado con raya al medio. El trabajo de diseño de producción y ambientación refleja el rigor histórico de la producción, la cual abordará tanto los complejos compromisos políticos como los pasajes personales que definieron la existencia de la emperatriz junto a Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano.

La serie que consta de 10 episodios y prevé su estreno entre finales de 2026 y principios de 2027.

El reparto también incluye a figuras como Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, bajo la dirección de Alejandro Bazzano (“La casa de papel”) y Ana Lorena Pérez Ríos.

Para Belinda, este papel representa uno de los desafíos más significativos en su carrera dramática, marcando su regreso a un rol protagónico de peso en la televisión. La revelación de estas imágenes llega en un momento clave para la artista, cuyo nombre había permanecido en la agenda mediática durante las últimas semanas debido a intensas controversias en plataformas digitales.

Recientemente, la intérprete estuvo en el centro de la conversación pública tras pausarse una esperada colaboración musical junto a Danna y Kenia Os por cuestiones administrativas de sus sellos discográficos.

La situación desencadenó una fuerte confrontación entre grupos de fanáticos, provocando que Belinda denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte y miles de mensajes de acoso. Ante esto, la actriz decidió retirar un mensaje de sus redes para proteger su salud mental, apelando al respeto y la empatía.

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