Belinda denuncia amenazas de muerte y pide frenar el odio tras la polémica con Kenia Os

La cantante Belinda rompió el silencio a través de su canal de difusión en Instagram para revelar el difícil momento que atraviesa, luego de que sus recientes declaraciones sobre una colaboración con Danna desataran una intensa polémica en redes sociales.

La artista confesó que ha recibido amenazas de muerte y miles de mensajes agresivos, situación que la orilló a eliminar una de sus publicaciones por salud mental.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte; yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte”, expresó Belinda en el mensaje difundido este jueves.

La intérprete de “Heterocromía” aseguró que jamás imaginó que la conversación escalaría a ese nivel y aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores que no respondan al odio con más ataques.

"Quiero pedirles que recibamos los comentarios positivos y cuando recibamos comentarios negativos, no respondamos con odio o hate, porque estamos en un mundo donde demasiado odio hay en general" Belinda

El origen de la controversia

La polémica estalló luego de que se publicara una entrevista con la revista Vogue, donde Belinda habló sobre el lanzamiento de un dueto con Danna Paola y destacó la importancia de esta unión artística.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”, declaró en esa ocasión.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una indirecta hacia Kenia Os, con quien Belinda lanzó anteriormente el tema “Jackpot”, lo que generó una feroz discusión entre los fandoms de ambas artistas. La cantante, sin embargo, insistió en que nunca buscó alimentar enfrentamientos y pidió privilegiar los mensajes positivos.

“Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie, de hecho soy la persona más amorosa y cariñosa del mundo”, aclaró.

Llamado al respeto entre mujeres

Belinda también aprovechó su mensaje para reiterar el respeto que siente por sus colegas y precisar el verdadero sentido de sus declaraciones sobre Danna Paola, con quien compartió escena en la telenovela “Cómplices al rescate” durante su infancia.

“Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida“, explicó.

La cantante pidió poner fin a los ataques que ha recibido en los últimos días y llamó a construir una comunidad más respetuosa: “He recibido miles de mensajes agresivos, por eso para mí es muy importante parar estos insultos porque a mí no me gusta, no me manejo así”.

Finalmente, envió un mensaje directo a sus seguidores: “Soy una persona de paz, amor y quiero que mis fans también reciban lo mismo y que nos portemos de una manera empática, amorosa y con mucho respeto hacia nuestras compañeras“, sentenció.

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