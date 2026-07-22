Belinda sorprende con un atrevido cambio de look al estilo Marilyn Monroe

La cantante Belinda volvió a adueñarse de la conversación. Fiel a su espíritu camaleónico y a su indiscutible estatus como referente de la moda, la artista sorprendió a su comunidad de seguidores al presumir una drástica y atrevida transformación de imagen inspirada directamente en el icono del cine mundial: Marilyn Monroe.

En una serie de fotografías para la revista Vogue que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, la intérprete de “Luz sin gravedad” dejó atrás su característico tono castaño claro con luces doradas para dar paso a un rubio platinado, peinado con ondas voluptuosas, volumen dramático y un marcado estilo glam vintage, evocado de los dorados años cincuenta de Hollywood.

El cambio de imagen no solo destacó por la tonalidad del cabello, sino por la impecable producción que acompañó la presentación. Belinda complementó su nueva apariencia con un maquillaje refinado que resaltó sus labios con un rojo carmesí intenso, un delineado cat-eye definido y un vestuario elegante que acentuaba la estética sensual y sofisticada propia de la célebre estrella estadounidense.

Como era de esperarse, las reacciones del público no tardaron en llegar. Miles de fanáticos desbordaron las publicaciones de la artista con elogios y comentarios de asombro, destacando que luce prácticamente irreconocible y elogiando su capacidad para encarnar cualquier estilo con naturalidad y sofisticación.

A lo largo de su carrera, Belinda ha demostrado que el cabello y el estilismo no son meros accesorios, sino herramientas creativas para comunicar momentos de reinvención artística. Con esta icónica encarnación del estilo Marilyn Monroe, la estrella vuelve a dejar en claro que cuando se trata de marcar tendencia y causar impacto, nadie domina el arte de la transformación como ella.

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