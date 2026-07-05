Belinda y Danna anunciaron que grabarán una canción juntas

La espera ha terminado para los fanáticos del pop latino. Belinda y Danna anunciaron finalmente su alianza musical con la grabación del videoclip de su primera colaboración oficial, el proyecto más anticipado del año en la escena mexicana.

El anuncio fue revelado con humor por la propia Belinda tras el reciente triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, confirmando que este domingo 5 de julio estaría completamente comprometida en el set de filmación junto a su colega, descartando así su asistencia al histórico partido del Tri contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

“Tengo que grabar un video… ya no puedo hacerme la enferma, ya no puedo tener una excusa porque si no me va a matar Danna”, declaró la intérprete ante los micrófonos de TUDN, desatando la euforia en redes sociales.

Esta colaboración llega en un momento cumbre para ambas artistas. Belinda viene de protagonizar la miniserie histórica “Carlota” para la plataforma HBO Max y de inaugurar la justa mundialista junto a Los Ángeles Azules.

Por su parte, Danna atraviesa el éxito de su era “Lucid Dreams”, habiendo colgado el cartel de localidades agotadas en Los Ángeles y estrenado recientemente su sencillo junto a El Malilla.

El rodaje de este dueto inevitablemente ha reavivado las dudas sobre el destino de “la trinidad del pop mexicano”, el ambicioso proyecto en formato de trío que Belinda y Danna grabaron junto a Kenia Os a mediados de 2025.

Aunque el tema fue bautizado por los seguidores como el “Blackout mexicano” y prometía romper esquemas en la industria, su lanzamiento se encuentra congelado.

Fue la propia Kenia Os quien aclaró recientemente en España que los motivos detrás de esta pausa son estrictamente corporativos. “La canción se paró por problemas administrativos”, detalló la sinaloense, especificando que las trabas provienen de su sello discográfico, Sony Music, y descartando cualquier fricción personal entre las divas.

Danna ratificó esta versión, atribuyendo el retraso a “cositas administrativas” que esperan resolverse pronto.

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