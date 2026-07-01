Danna reaccionó a los rumores de boda con Alex Hoyer: “No lo sabemos”

La cantante y actriz mexicana Danna rompió el silencio frente a las crecientes versiones que apuntan a una próxima boda con su novio, el también músico Alex Hoyer, con quien tiene seis años de relación.

Los rumores se dispararon semanas atrás luego de que la intérprete de “Mala fama” compartiera una foto en sus historias de Instagram desde el Lago di Como, en Italia. La imagen, que contenía la simple pero sugerente palabra “Sí…”, fue interpretada de inmediato por sus seguidores como la “confirmación” de una propuesta de matrimonio.

Las especulaciones cobraron aún más fuerza después de que los padres de Hoyer, Néstor Daniel y Loly Hurtado, avivaran las versiones al hablar positivamente de un posible enlace matrimonial en el programa de espectáculos Ventaneando.

Abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto, Danna decidió fijar su postura con la naturalidad que la caracteriza. Lejos de confirmar un compromiso formal o dar fechas, la artista aclaró la situación: “Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas”, dijo.

Al ser cuestionada sobre las palabras de sus suegros, la estrella mexicana solo tuvo muestras de afecto y gratitud hacia ellos, expresando: “Los amo, somos una familia hermosa, y estoy muy agradecida de tener una familia tan bella”.

Por otra parte, la conversación también derivó hacia sus planes a futuro respecto a la maternidad. Con una postura firme y reflexiva, Danna cuestionó los roles de género tradicionales y dejó claro dónde están sus prioridades actuales. “No lo sé, creo que hay que ser conscientes. Las mujeres tampoco estamos destinadas solamente a ser mamás (…) no lo descarto, la verdad ahora estoy muy enfocada en mi trabajo”, concluyó.

La historia de amor entre Danna y Alex Hoyer comenzó con total discreción a finales de 2020. Tras meses de mantener su romance lejos de los reflectores —tiempo en el que Hoyer se convirtió en un pilar clave para la cantante tras el fallecimiento de su abuela—, el músico confirmó formalmente el noviazgo en abril de 2022.

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