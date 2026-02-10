Danna recibe reconocimiento en Harvard por su impulso al liderazgo femenino latino

Con más de 25 años de trayectoria artística, Danna se mantiene pisando fuerte y traspasando fronteras a través de su música, y su labor como representante del liderazgo femenino ante la comunidad latina no ha pasado desapercibida para la Universidad de Harvard, la cual le otorgó un reconocimiento con este logro en mente.

Este fin de semana, la famosa tomó sus maletas y viajó a Massachusetts para liderar un panel en la “LEAD Conference: Latina Empowerment and Development”. Allí, compartió su experiencia en la industria del entretenimiento a lo largo de los años y cómo se ha enfocado en elevar las voces femeninas latinas en este ámbito.

Dicho espacio también sirvió como escenario para otorgarle un reconocimiento especial por su trayectoria y por servir como modelo a seguir para jóvenes de Latinoamérica y el mundo.

Danna hizo mención de este honor en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, acompañando una serie de imágenes de la velada con un conmovedor mensaje en el que expresó su agradecimiento al comité del evento enfocado en promover el empoderamiento de las mujeres latinas.

“Gracias @harvard @hu_lead ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development”, inició su reflexión la cantante.

Para Danna, su plataforma tiene un propósito más grande que solo la música, por ello celebra espacios como el propiciado por Harvard: “Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí”, añadió.

La estrella de la música finalizó su comunicado resaltando el recibimiento de la comunidad de estudiantes que acudieron al evento y formaron parte de su día especial: “Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa“, hace resonar la mexicana.

