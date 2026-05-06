Danna se planta ante las críticas con un mensaje de amor propio: “No es arrogancia”

La cantante Danna se ha plantado firme ante las críticas lanzadas en su contra desde redes sociales. En un contundente mensaje, la mexicana rechaza la narrativa que la acusa de buscar la validación externa y de seguir fomentando los estándares impuestos a las mujeres de la industria.

Desde su perfil en Instagram, la intérprete de “Khe Calor” aseguró que no está dispuesta a permitir que la opinión pública dicte sus acciones. “Me rehúso a ser una mujer tibia. Me rehúso a vivir editándome, filtrándome, bajándole el volumen a mi voz para no incomodar. Porque la verdad es ésta: la sociedad no soporta ver a una mujer segura”, sentenció.

En su reflexión, Danna afirmó: “Nos prefieren inseguras para no confrontarse, para no cuestionar sus moldes, para no perder control. Nos quieren ‘amables’, ‘fáciles’, ‘agradables’. No por amor, sino por comodidad”.

Y es que, de acuerdo con el testimonio de la joven, las mujeres que forman parte de la industria del entretenimiento están sujetas a estándares “agridulces” y “vacíos” que “cambian cada semana”.

“Nos venden la idea de que nunca somos suficientes, de que siempre falta ‘arreglar’ algo, el cuerpo, la cara, la energía, la personalidad. Siempre deben corregirse. ¡Nunca es suficiente!”, lamentó la reconocida intérprete.

Danna exhortó a su comunidad en redes a mantenerse fieles a su esencia: “Basta de diluirnos para no incomodar a otros. Si tu luz le molesta a alguien, el problema no eres tú. A veces la luz incomoda porque revela lo que otro no se atreven a mirar en sí mismos“, señaló.

En este sentido, la artista de 30 años expresó que si bien los cambios físicos y la evolución como individuo son inevitables, no es sano que estos se den desde el miedo a ser excluidos. “Una cosa es elegir cambiar algo para ti y por ti, que estar cambiando y editándote para gustar a los demás. Basta”, concluyó la cantante de forma contundente.

El mensaje de Danna se da en medio de las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con su colega Kenia Os a causa de un supuesto desacuerdo creativo. Sin embargo, con estas declaraciones, la representante mexicana dejó claro que prefiere enfocar su atención en causas de impacto positivo.

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