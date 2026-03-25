Danna deslumbró en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton

En una noche donde la fantasía y el estilo Barbiecore se apoderaron de Los Ángeles, la cantante mexicana Danna se consolidó como una de las invitadas de honor en el cumpleaños de Paris Hilton.

La celebración, inspirada totalmente en el universo de Barbie, no solo sirvió para festejar los 45 años de la empresaria estadounidense, sino para dejar clara la estrecha amistad que une a ambas celebridades fuera de los reflectores.

Danna, quien atraviesa un momento cumbre en su carrera tras su reciente paso por el Vive Latino, destacó por la naturalidad con la que se integró al círculo íntimo de Hilton.

A través de redes sociales, la intérprete de “Childstar” expresó su cariño con un emotivo “Te quiero”, a lo que la anfitriona respondió con igual entusiasmo, evidenciando una conexión que va más allá de los compromisos públicos.

Una noche teñida de rosa

El evento fue una experiencia inmersiva diseñada meticulosamente. Desde la decoración en tonalidades pastel hasta los espacios pensados para capturar la estética de la famosa muñeca, cada detalle reflejó la esencia de Paris Hilton. Sin embargo, la presencia de Danna añadió un toque de fuerza latina que resonó con fuerza entre sus seguidores, quienes celebraron ver a la artista codearse con la élite del entretenimiento global.

Además de las luminarias, la familia Hilton tuvo un papel central. Paris estuvo acompañada por su hermana Nicky y sus hijos, Phoenix y London, quienes enternecieron a los asistentes con atuendos coordinados en color rosa.

Con esta aparición, Danna no solo deslumbra por su estilo, sino que confirma que su presencia es ahora imprescindible en los eventos más exclusivos de la industria, moviéndose con soltura en una escena donde la moda y el espectáculo convergen de manera única.

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