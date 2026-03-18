Danna celebra su debut en el Vive Latino 2026 con un conmovedor mensaje

El 2026 ha traído consigo nuevas experiencias y logros para la cantante Danna, siendo el más reciente su debut en el festival de música Vive Latino 2026. A propósito de esta meta alcanzada, la famosa compartió un conmovedor mensaje en redes sociales con el que, además de hacer un recuento emotivo de cada detalle durante su presentación, también adelantó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La intérprete de “Mala Fama” eligió su cuenta de Instagram para publicar una selección de fotografías de la velada junto a un escrito que puso en perspectiva la intensidad de la experiencia vivida el pasado 15 de marzo.

“Dreamers: mi corazón estaba latiendo muy fuerte… Sentía las alas de las mariposas iridiscentes dentro de mí. El sonido de mi voz retumbaba entre mis dientes. Mi vestido era tan suave que por un momento desaparecía la línea entre el verde de la seda y el frío que se colaba por mi espalda”, comenzó el mensaje dedicado a sus fans.

Además de cantar sus más grandes éxitos, durante su debut en el festival de música, la mexicana realizó una interpretación sorpresa del tema “La gata bajo la lluvia” de la reconocida cantante Rocío Dúrcal. Sobre este momento, la famosa hizo mención en su post:

“Una energía golpeaba mi centro, vibraba hacia el pecho junto con las palabras que mi voz cantaba, como si cada nota llevara consigo la sensación de un corazón abierto… latiendo, ardiendo. De pronto todo empezó a hacer sentido: la lluvia cayendo, las gatas maullando… Y, de un suspiro, desperté. Había tenido un sueño lúcido“, añadió.

Al final de su reflexión, Danna hizo mención del gran recibimiento que obtuvo por parte del público asistente, a quien agradeció por su apoyo en esta aventura.

“Algunos sueños no desaparecen cuando despiertas, comienzan… Por un momento estuvimos sincronizados dentro del mismo. Quédense con este instante… Este sueño ya está en órbita“, son las palabras con las que solidificó el impacto de su show.

Danna protagonizó su primera participación en el festival Vive Latino 2026 el pasado domingo 15 de marzo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para la ocasión, la estrella de la música lució un vestido lencero verde de la firma angelina Alessandro Francalanci, combinado con joyería de Pandora y sandalias blancas de tacón.

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