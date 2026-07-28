Wisconsin declara estado de emergencia tras un tornado que devastó comunidades y dejó graves daños

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró el estado de emergencia este martes, un día después de que un potente tornado azotara varias comunidades del estado, provocando daños generalizados en viviendas, infraestructura y servicios públicos.

La orden ejecutiva firmada por el mandatario señala que el fenómeno, que tocó tierra el lunes, ocasionó “daños generalizados y significativos” en las ciudades de Appleton y Menasha, ubicadas en la región de Fox Cities, en el centro-este de Wisconsin.

De acuerdo con la evaluación preliminar del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el tornado alcanzó una intensidad EF3 en la escala Fujita Mejorada, con vientos estimados de hasta 140 millas por hora.

Las autoridades investigan otros tres posibles tornados reportados el mismo día en Wisconsin e Illinois. Crédito: Heather Schroeder | AP

El tornado recorrió cerca de 12 millas

Según el NWS, el tornado tocó tierra aproximadamente a las 11:56 de la mañana, a unos tres kilómetros al oeste-noroeste de Appleton, en el condado de Outagamie.

El embudo permaneció activo durante cerca de 12 millas, alcanzando en algunos tramos un ancho superior a tres cuartos de milla, antes de desplazarse por las ciudades de Neenah y Oshkosh, en el condado de Winnebago. Finalmente, se disipó sobre el lago Winnebago alrededor de las 12:22 p.m.

Además del tornado confirmado, las autoridades investigan otros tres posibles tornados reportados el mismo día en Wisconsin e Illinois, cuya clasificación aún no ha sido confirmada.

Daños en viviendas, árboles y redes eléctricas

El fenómeno dejó numerosas viviendas dañadas o destruidas, especialmente en Menasha, además de derribar árboles, postes y líneas eléctricas.

El gobernador Evers indicó que también se registraron afectaciones en los sistemas públicos de suministro de agua y aseguró que la declaración de emergencia permitirá desplegar todos los recursos estatales disponibles para apoyar las labores de respuesta y recuperación.

“Seguimos evaluando la devastación y la destrucción que enfrenta Wisconsin, especialmente en Fox Cities, y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a cada familia, empresa y comunidad afectada”, expresó el mandatario.

Las autoridades del condado de Outagamie informaron que múltiples calles permanecieron bloqueadas por árboles caídos y escombros.

Los daños por el tornado en Appleton, Wisconsin, el 28 de julio del 2026. Crédito: Kayla Wolf | AP

Miles de usuarios quedaron sin electricidad

El paso del sistema de tormentas provocó además extensos cortes de energía.

Durante la tarde del lunes, más de 400,000 clientes en Wisconsin e Illinois quedaron sin servicio eléctrico, de acuerdo con PowerOutage.us. Para la mañana del martes, la cifra se había reducido a casi 248,000 usuarios.

El gobierno de Menasha pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios debido a la presencia de árboles caídos, cables eléctricos sobre las vías, escombros y carreteras bloqueadas, condiciones que dificultaban el acceso de los equipos de emergencia y de las cuadrillas de servicios públicos.

Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del tornado.

Los equipos de evaluación continúan inspeccionando las zonas afectadas para determinar la magnitud total de los daños.

El tornado formó parte de un amplio sistema de tormentas severas que atravesó el este de Wisconsin y el noreste de Illinois, donde también se registraron granizo de gran tamaño, fuertes vientos e inundaciones repentinas, especialmente en el área metropolitana de Chicago.

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