Horóscopo de hoy para Libra del 29 julio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te conectarás con una vibración de servicio y espiritualidad que favorecerá la armonía en el ámbito familiar. Rendirás homenaje a tus ancestros femeninos, quienes te transmitieron el valor del trabajo y la dedicación. Desde esa raíz amorosa, expresarás tu gratitud y cultivarás lazos familiares.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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