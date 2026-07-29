Horóscopo de hoy para Libra del 29 julio de 2026

Te conectarás con una vibración de servicio y espiritualidad que favorecerá la armonía en el ámbito familiar. Rendirás homenaje a tus ancestros femeninos, quienes te transmitieron el valor del trabajo y la dedicación. Desde esa raíz amorosa, expresarás tu gratitud y cultivarás lazos familiares.

Horóscopo de amor para Libra Tu intento de proveer a aquellos que más te importan lo haces con la amabilidad y atención extra que ellos merecen. Ellos te aprecian por darles ese reconocimiento y admiran tu entusiasmo y confianza. De regreso tiene las oportunidad única de apreciarlos en una manera diferente, más cautivadora.

Horóscopo de dinero para Libra Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.