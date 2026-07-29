Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 julio de 2026

Tus éxitos profesionales se traducirán en un incremento de tu poder adquisitivo. Además, contarás con la colaboración de una mujer influyente que favorecerá tu ascenso y te ayudará a alcanzar una mayor solvencia financiera. Estás entrando en una etapa de realización muy próspera.

Horóscopo de amor para Sagitario El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.