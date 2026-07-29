Horóscopo de hoy para Tauro del 29 julio de 2026

Tu conexión con personas sabias te brindará orientación. Una actitud más predispuesta para el disfrute te permitirá descubrir nuevas oportunidades para ser feliz. A medida que avances en tu camino, la sabiduría y el agradecimiento crecerán, ayudándote a apreciar cada detalle del paisaje.

Horóscopo de amor para Tauro Te llevas bien con tu pareja e instintivamente entiendes lo que necesita y espera de ti y si estas preocupado sobre algo, puedes cambiarlo para que sea mejor. Si eres soltero, pasa el tiempo con otras personas. Cada conversación que tienes te enriquece y cada encuentro es probable que sea una intensa y memorable experiencia.

Horóscopo de dinero para Tauro Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.