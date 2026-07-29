Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual a adolescentes

El ganador del Oscar y vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, rompió el silencio tras la difusión de una investigación de la BBC que reúne denuncias de cuatro mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada y agresiones cometidas cuando eran adolescentes.

A través de un comunicado oficial, el artista rechazó rotundamente todos los señalamientos. “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas”, aseveró Leto, de 54 años, en una declaración remitida a los medios de comunicación tras la publicación del documental titulado “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”.

La investigación abarca hechos que presuntamente ocurrieron entre los años 2002 y 2016, época en la que el intérprete se encontraba en sus 34 años. Entre los testimonios recopilados, cuatro mujeres lo acusan formalmente de delitos de agresión y conducta sexual criminal. Una de las denunciantes asegura haber sido agredida en el baño de un motel a los 17 años, mientras que otra sostiene que el actor la amenazó con agredirla sexualmente en una habitación de hotel cuando tenía 19 años.

Una tercera víctima denunció haber mantenido encuentros sexuales con el músico a los 17 años en California —incurriendo en estupro según las leyes estatales—, mientras que una cuarta mujer afirmó que Leto comenzó a acosarla y manipularla desde los 16 años mediante llamadas telefónicas de contenido explícito, intentando posteriormente hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad que ella rechazó.

La cadena británica señaló que verificó los relatos mediante conversaciones con familiares y amigos de las víctimas, así como con la revisión de fotografías, mensajes de texto y registros de la época. Además, el reportaje incluye testimonios de exfuncionarios del equipo técnico de su banda musical, quienes expresaron preocupación por la habitual presencia de menores en los camerinos y estudios de grabación.

Estas acusaciones se añaden a un informe publicado en 2025 por el medio estadounidense Air Mail, donde otras nueve mujeres expusieron comportamientos similares. Aunque por el momento no se han presentado cargos penales formales ante la justicia, las revelaciones colocan nuevamente al actor en el centro del escrutinio público.

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