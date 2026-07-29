Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual contra adolescentes

El cantante y actor Jared Leto se enfrenta a una nueva serie de acusaciones por conducta sexual criminal contra cuatro mujeres cuando eran adolescentes. De acuerdo con un documental de la BBC, las agresiones habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el exvocalista de “Thirty Seconds to Mars” tenía entre 30 y 40 años de edad.

“Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” es el nombre de la pieza audiovisual que reúne el testimonio de cuatro mujeres, Isabel, Alex, Clara y Etta, así como imágenes y relatos de excolaboradores que los respaldan.

Una de las víctimas acusa a Jared Leto de haberla agredido sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años, mientras que otra sostiene que mantuvo relaciones con el famoso en California cuando se encontraba por debajo de la edad de consentimiento legal en dicho estado.

“Durante casi toda mi vida había pensado que lo que pasó fue porque era una chica tonta… y por eso me pasó esa cosa tan mala”, declaró al medio.

Una tercera víctima, quien reportó tener 19 años en el momento de los hechos, aseguró haber sido amenazada por el artista con una agresión sexual. Incluso, una mujer presentó un supuesto acuerdo de confidencialidad que se habría negado a firmar en su momento.

Dentro de la denuncia pública, se hace mención de una serie de llamadas “extrañas y muy sexuales” cuando eran menores de edad como parte del ‘modus operandi’ del cantante entre los años 2002 y 2016.

“Esto fue hace 25 años… él ha salido impune”, sentenció una de las mujeres que alzaron la voz en contra de Leto.

Aunado al testimonio de las víctimas, la BBC cita a dos exmiembros del staff de “Thirty Seconds to Mars” que afirman haberse mostrado incómodos por la forma en la que Jared Leto interactuaba con adolescentes.

“Todos pensaban que la diferencia de edad era demasiado grande”, menciona uno de los excolaboradores tras detallar que el cantante a veces las invitaba a camerinos o incluso a su casa.

En medio del revuelo que ha generado esta nueva ola de acusaciones, el equipo legal de Jared Leto ha rechazado categóricamente los señalamientos en su contra y sostiene que buscará esclarecer los hechos.

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