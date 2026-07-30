EE.UU. desmiente que Irán destruyera tres de sus aviones caza F-35 y violara el bloqueo naval

El Ejército estadounidense negó este jueves que Irán haya destruido tres de sus aviones caza F-35 en un ataque a una base aérea de Jordania, y que un petrolero haya violado el bloqueo naval a los puertos iraníes, como han reportado medios de la República Islámica.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) tachó de falsa la información de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés), que aseguró que su Fuerza Aeroespacial atacó con misiles balísticos “la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq”.

“Ninguna aeronave estadounidense fue destruida ni dañada en los recientes intentos de ataque iraníes. Todos los misiles y drones fueron interceptados o no lograron llegar a las zonas objetivo”, sostuvo el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Ejército de Jordania anunció horas antes, este jueves, que había interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán del ataque, aunque afirmó que “fracasó” y no causó víctimas.

Aviones caza F-35. Crédito: Boris Grdanoski | AP

El hecho refleja la reescalada del conflicto, pues Centcom completó el miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán en la que impactó decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Por otro lado, el Comando Central estadounidense desmintió reportes de los medios estatales sobre que un petrolero comercial, el M/T Nora, “ha roto el bloqueo estadounidense” que ordenó el presidente Donald Trump como represalia por los ataques de Irán a los barcos en el estrecho de Ormuz.

“El buque comercial no ha traspasado el muro de acero del bloqueo estadounidense. Más de 20 buques de guerra de EE.UU., cientos de aeronaves y miles de efectivos militares se mantienen vigilantes y continúan haciendo cumplir plenamente el bloqueo”, aseguró el organismo, con sede en Florida.

Sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba la quinta parte del crudo global antes del conflicto, el Centcom señaló que “los peligros inmediatos que se presentan para los buques comerciales y sus tripulaciones civiles son las amenazas verbales y los intentos de ataque del propio IRGC”.

Los ataques entre Washington y Teherán continúan pese a que Trump los suspendió el fin de semana por nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz tras el fracaso del memorando de entendimiento firmado en junio, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses. EFE