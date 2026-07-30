Samsung apunta a 2029 como el año en que volveremos a pagar “normal” por la memoria de nuestros PC

Samsung acaba de lanzar un mensaje que muchos usuarios llevaban tiempo esperando se empieza a ver en el horizonte el momento en que la memoria de nuestros PC volverá a tener precios razonables y ese punto clave apunta directamente a 2029.

Samsung reconoce que la escasez de memoria va para largo

En su conferencia de resultados del segundo trimestre Samsung fue muy clara con los analistas la escasez de chips de memoria no solo no se va a solucionar rápido sino que va a empeorar durante los próximos años. La división de semiconductores ha disparado sus beneficios más de 250 veces frente a 2025 impulsada por la demanda brutal de memoria para inteligencia artificial y centros de datos lo que explica también el entusiasmo de los inversores.

Jaejune Kim vicepresidente ejecutivo del negocio de memorias dejó un mensaje que ningún usuario de PC quería oír la escasez de suministro continuará en 2026 y 2027 y 2028 seguirá marcado por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Traducido al día a día esto significa que ampliar la RAM del ordenador o montar un SSD grande continuará siendo mucho más caro de lo que estábamos acostumbrados antes de la crisis de memoria.

Detrás de este panorama está el nuevo protagonista de la industria tecnológica la IA y sus centros de datos que devoran memoria de alto ancho de banda HBM en cantidades nunca vistas. Los chips que antes abastecían con relativa tranquilidad a portátiles y sobremesa ahora se reparten con prioridad hacia servidores y granjas de entrenamiento de modelos lo que deja al mercado de consumo peleando por las migajas.

La pista que lleva a 2029 y a precios más normales

La parte realmente interesante de la intervención de Samsung no es una fecha de lanzamiento de producto sino la duración y el peso de sus nuevos contratos de suministro. La compañía ha firmado acuerdos a largo plazo con las cinco mayores empresas de centros de datos del mundo con una duración mínima de cinco años que cubren entre el 60 y el 70 por ciento de su capacidad total de fabricación de memoria.

Si esos contratos se han cerrado ahora y empiezan a aplicarse en este ciclo de inversión significa que la mayor parte de las fábricas de Samsung seguirá comprometida con los gigantes de la nube durante aproximadamente un lustro. La memoria que podría aliviar el mercado de consumo y bajar los precios de los módulos para PC y las unidades SSD no empezará a liberarse de forma significativa hasta que termine ese período.

Aunque Samsung nunca pronuncia de forma literal la cifra 2029 como el año de salvación para los usuarios de PC la lectura de estos acuerdos permite apuntar precisamente a ese horizonte. Cuando esos contratos empiecen a vencer y las nuevas plantas de Samsung SK hynix y Micron entren a pleno rendimiento la capacidad total podría por fin empezar a igualarse con la demanda y abrir la puerta a una normalización de precios. Ese es el motivo por el que muchos analistas ya están marcando 2029 en rojo en el calendario de la memoria aunque la compañía prefiera mantener los plazos en términos más generales.

Qué significa el 2029 para tu próximo PC

Aquí viene la parte que de verdad nos interesa no estamos hablando de un día concreto en el que las memorias vuelvan a costar lo de antes sino de un periodo en el que los precios dejarán de moverse como una montaña rusa. Samsung avisa de que normalización no es sinónimo de desplome hasta niveles previos a la crisis porque la IA va a seguir necesitando cantidades gigantescas de memoria HBM y eso mantiene la demanda estructuralmente alta.

Lo que sí podemos esperar es un escenario en el que

Los módulos de RAM dejan de subir y bajar de precio de manera impredecible y se estabilizan en cifras más amigables para el usuario medio.

Las unidades SSD de gran capacidad dejan de ser un lujo y vuelven a entrar en configuración estándar incluso en portátiles de gama media.

Los fabricantes de PC pueden diseñar equipos con más memoria sin disparar el presupuesto lo que beneficia tanto a gaming como a productividad.

En otras palabras 2029 podría marcar el principio del fin de la inflación provocada por los centros de datos de IA en el mercado de memoria para consumo. No será un retorno al pasado pero sí un nuevo equilibrio en el que el almacenamiento y la RAM dejan de ser la pieza que ahoga cualquier presupuesto.

Hasta entonces el mensaje implícito de Samsung es claro conviene ser estratégico con las compras de memoria y no esperar grandes gangas sostenidas en 2026 2027 e incluso 2028. Las verdaderas rebajas estructurales llegarán cuando la combinación de nuevas fábricas contratos que vencen y una demanda menos desbocada de IA permita que la oferta respire.

Para el usuario de a pie eso se traduce en algo muy sencillo si estás pensando en renovar PC o montar uno nuevo apunta ya 2029 como el año en que el mercado de memoria debería empezar a comportarse de manera más razonable. No es la típica fecha de evento ni de presentación de producto es un hito silencioso en la economía de la tecnología que puede decidir cuánto pagamos por cada gigabyte durante la próxima década.

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