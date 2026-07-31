México sentencia a Zhenli Ye Gon, el empresario chino que ocultaba 207 millones de dólares en efectivo en su casa

A casi dos décadas del caso que conmocionó a México por el decomiso de más de 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de la Ciudad de México, un juez federal condenó a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia corresponde a una investigación relacionada con el lavado de 33 millones de dólares, recursos que el empresario mexicano de origen chino transfirió desde México hacia cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2004 y 2007, mediante operaciones realizadas a través de empresas vinculadas con él.

Se trata de la primera sentencia condenatoria obtenida por la FGR contra Ye Gon desde que fue extraditado de Estados Unidos y recluido en el penal federal del Altiplano en febrero de 2019.

El hallazgo del dinero

El nombre de Zhenli Ye Gon quedó marcado en la historia judicial de México tras el cateo realizado en marzo de 2007 en una residencia de su propiedad, donde autoridades federales incautaron más de 205 millones de dólares en efectivo, además de pesos, euros, dólares de Hong Kong, joyas y otros bienes.

Recuerda al autor de la frase “coopelas o cuello”, el ciudadano chino Zhenli Ye Gon, a quien le fueron decomisados 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos y 201 mil euros, todo en efectivo, fue condenado a 15 años de cárcel. pic.twitter.com/0NgPTOH1xn — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) July 31, 2026

Ese episodio dio origen a una de las investigaciones más mediáticas del país y popularizó la frase “coopelas o cuello”, expresión que Ye Gon atribuyó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, al asegurar que fue obligado a resguardar el dinero para presuntos fines políticos, acusación que siempre fue rechazada por el exfuncionario.

Tras permanecer detenido durante casi una década en Estados Unidos, Ye Gon fue extraditado a México en octubre de 2016.

Posteriormente, en febrero de 2019, las autoridades mexicanas cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, proceso que culminó con la sentencia emitida este 30 de julio.

Aunque enfrenta otros procesos penales derivados de las investigaciones iniciadas desde 2007, esta resolución representa el primer fallo condenatorio en su contra por parte de la justicia mexicana.

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