Tony Romo se queda sin micrófonos en CBS tras ser arrestado en Wisconsin

A la cadena estadounidense CBS no le tembló la mano para congelar a Tony Romo. El exmariscal de campo de los Vaqueros de Dallas y actual analista estelar de la NFL fue suspendido de sus labores de forma temporal, luego de ser arrestado en Wisconsin bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad.

A través de un comunicado emitido este viernes, la televisora confirmó la sanción para el exjugador de 46 años, quien arrastra tres citaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee por el incidente ocurrido el pasado 23 de julio.

Tony Romo has been placed on leave at CBS Sports following his arrest in Wisconsin last week for operating while intoxicated.



Newly released body camera video is giving a first look at Romo's arrest in Milwaukee.



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¿Cómo estuvo la bronca?



La policía detectó el Jeep negro de Romo rebasando autos a la mala en una zona de divergencia, que es el espacio triangular que divide la autopista de las rampas de incorporación. Por si fuera poco, el analista no dio una en las pruebas de sobriedad en el lugar, por lo que terminó fichado en la comisaría. Para colmo, el reporte oficial detalla que los agentes encontraron una botella abierta de alcohol dentro de su camioneta.

La cosa no para ahí. Los registros de la corte revelaron que Romo se puso terco y se negó varias veces a soplar en el alcoholímetro, una falta grave que le costará otra comparecencia obligatoria ante el juez.

When CBS Sports signed Tony Romo to a 10-year, $180M contract in 2020, a top sports media executive called @AndrewMarchand and said, “This is the worst contract in media history.”



It may end up being just that.



More as Romo takes leave from the network:https://t.co/Ny4cGDh4Hg pic.twitter.com/Zrl2U2uuhw — The Athletic (@TheAthletic) July 31, 2026

J.J. Watt entra al quite



Con la pretemporada encima y la campaña 2026 de la NFL a la vuelta de la esquina, CBS decidió no arriesgarse. La cadena anunció que el histórico exdefensivo de los Houston Texans, J.J. Watt, tomará el lugar de Romo como analista principal junto a los narradores Jim Nantz y Tracy Wolfson. Watt ya había debutado frente a los micrófonos el año pasado y ahora recibe el ascenso estelar ante la baja indefinida de su compañero.

CBS Sports has tabbed J.J. Watt as its new lead NFL analyst with Tony Romo on leave following his OWI arrest. https://t.co/aZ3VZtXJUp — USA TODAY (@USATODAY) August 1, 2026

El boletín de prensa de la empresa fue seco y tajante: “Tony Romo se ha tomado una licencia de su puesto en CBS Sports hasta nuevo aviso”. Una factura directa por su irresponsabilidad al volante.

El video que lo delató



Esta semana se filtraron las imágenes de la cámara corporal de los policías que lo detuvieron. En el video se escucha a Romo poner de pretexto que venía de un campo de golf y que iba a “visitar a sus abuelos”. Sin embargo, el oficial le cantó la verdad de frente al notar que traía los ojos rojos, la mirada vidriosa y un fuerte olor a alcohol.

NEW: Bodycam footage of Tony Romo's arrest released, tells police officer that he was on his way to see Grandma and Grandpa.



"Because I’m coming from a golf course, you think I’m drunk?" he asked the female police officer.



Romo was also heard telling officers that he was having? pic.twitter.com/Por3T2kahA — Collin Rugg (@CollinRugg) July 29, 2026

El exídolo de Dallas tendrá que presentarse ante el tribunal el próximo 21 de septiembre. Romo, quien se crió en Burlington —a unos 50 kilómetros de Milwaukee—, dejó las canchas en 2016 como una leyenda de los Vaqueros, donde aún presume el récord histórico de la franquicia con 248 pases de touchdown, mientras que su marca de yardas aéreas (34,183) apenas se la rompió Dak Prescott la temporada pasada.

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