Myles Garrett llegará a Rams: El equipo sacudirá la NFL con un canje bomba por la estrella de Browns

Los Rams volverán a sacudir el mercado de la NFL. La franquicia de California está finalizando un acuerdo con los Cleveland Browns para adquirir al dos veces Jugador Defensivo del Año, Myles Garrett, en una operación que involucra al cazamariscales Jared Verse, una selección de primera ronda del Draft NFL 2027 y otras compensaciones que todavía están siendo negociadas.

De acuerdo con información de Ian Rapoport y Tom Pelissero de NFL Network, así como de Adam Schefter de ESPN, ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo para que una de las máximas figuras defensivas de la liga se una a la plantilla de Los Angeles de cara a la próxima temporada.

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Bombshell: The Browns are finalizing a trade that will send two-time Defensive Player of the Year Myles Garrett to the Los Angeles Rams, per @rapsheet, @TomPelissero and me.



In exchange for Garrett, the Rams are expected to send Pro-Bowl edge Jared Verse, a 2027? pic.twitter.com/vHVquJBcYl — Adam Schefter (@AdamSchefter) June 1, 2026

Un movimiento que cambia el panorama de la NFL

La llegada de Myles Garrett a los Rams apunta a convertirse en uno de los movimientos más impactantes de los últimos años dentro de la NFL. El defensivo, reconocido por su capacidad para presionar al quarterback y cambiar partidos, reforzará a un equipo que busca volver a competir por el campeonato de la Conferencia Nacional.

La operación mantiene la agresiva filosofía de construcción de plantel que ha caracterizado a los Rams durante los últimos años. La franquicia ya sorprendió en 2021 cuando adquirió al mariscal de campo Matthew Stafford, una apuesta que terminó dando resultados con la conquista del Super Bowl.

Rams vuelve a apostar por las estrellas

Con el Super Bowl LXI programado para disputarse nuevamente en el SoFi Stadium, la directiva angelina vuelve a enviar un mensaje claro al resto de la liga: competir por el título es la prioridad inmediata.

La incorporación de Garrett fortalece una defensiva que ahora contará con una de las presencias más dominantes de toda la NFL, aumentando las expectativas sobre las posibilidades de los Rams en la carrera por el Super Bowl.

¿Por qué Browns decidió escuchar ofertas por Myles Garrett?

El interés de los Rams por Myles Garrett comenzó poco después de que los Browns modificaran el contrato del defensivo en marzo. Cleveland retrasó el pago de bonos de opción que originalmente debían ejecutarse durante el nuevo año de la liga, trasladándolos a una fecha cercana al inicio de la temporada regular.

Esa reestructuración contractual facilitó un posible traspaso y abrió la puerta para que varias franquicias exploraran escenarios de negociación. Finalmente, Los Angeles Rams fue el equipo que logró concretar la operación por uno de los defensivos más dominantes y reconocidos de la NFL.

Lo que gana Los Angeles con Myles Garrett

La llegada de Myles Garrett representa un salto de calidad inmediato para los Rams. El siete veces seleccionado al Pro Bowl se ha consolidado como uno de los mejores pass rushers de su generación gracias a su capacidad para generar capturas, presión constante y jugadas decisivas.

Con este movimiento, Los Angeles suma una pieza élite para intentar regresar al Super Bowl y posicionarse entre los principales contendientes de la temporada, mientras que Cleveland apuesta por rejuvenecer su proyecto con talento joven y valiosas selecciones de draft.

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